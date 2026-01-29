反艦能力大增！海鋒大隊導入TAK套件 證實與空軍共享情資導引飛彈「擊殺鏈」

國軍春節加強戰備操演今（29）日進入第3天，由海軍壓軸登場，近年國軍開始使用「部隊覺知套件」（TAK套件），強化戰場整合能力，而今天海軍海鋒大隊也證實，在雄風飛彈使用上，包括空軍的情資都會一起進行分析。

海鋒大隊目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。

雄風飛彈發射車。（劉偉宏攝）

現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

在今天的操演過程中，也有透過監偵無人機偵獲目標後，將情資回傳給海鋒大隊，而目前官兵都有配附TAK套件，更能夠將情資完整整合；對於未來空軍接裝MQ-9B大型無人機後，是否也能進行情資共享？海鋒第二大隊大隊長宋上校指出，情資來源本來就不只一種，陸用監偵型這次最主要是協助完整擊殺鏈，精確識別之後，最後導引飛彈實施精準攻擊。

M109 特種作戰突擊艇。（劉偉宏攝）

宋上校說，按照整個作戰流程，情資來源包含電偵、空軍弟兄其他軍種提供的任何情資，都是他們分析的範圍之內。這也等同證實了，海鋒大隊不只有自己的情資，而是會接收各方的情資後再進行打擊。

針對TAK套件對於海鋒大隊有什麼樣的幫助？何時開始接裝？宋上校說，這兩年就開始密切使用TAK套件，這是海軍本身的建案之一，部隊覺知套件可以協助掌握我部隊的位置、知道戰場情況，而且協助各部隊之間分享所謂的共同戰場情資，所以非常重要，海鋒大隊是從去年就開始使用。

