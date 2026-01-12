反藍反綠挺白都沒關係！黃暐瀚：這五項應該是所有政黨的核心共識

政治評論員黃暐瀚今天在直播中傳遞民主觀念，強調民主社會雖然選民自主，不論反藍、反綠或挺白都沒有問題，但在表達立場的同時，必須緊緊抓住「核心價值」。黃暐瀚指出，執政黨除了護主權，更應落實「清廉、勤政」的廉能期待；而在野黨在監督之餘，更要堅定「愛鄉土、捍衛中華民國、保護台灣」的愛台底線。他強調，這五項共識是所有政黨不分色彩的根本，只要守住這份底線，不論誰執政，台灣都將不再憂慮。

針對目前政治局勢，黃暐瀚分析執政黨與在野黨應具備的核心特質。他指出，民進黨雖然在維護國家主權上已獲得選民普遍認可並連續三次勝選，但民眾對政府的期待不僅於此。政府必須在「廉能」面向上展現作為，對於貪污、弊案及民生經濟若有不足，應全力以赴解決。

對於在野黨，黃暐瀚認為監督與批評執政者是在情在理，但「愛台」的立場不容模糊。他強調批評執政者不等於要配合入侵者或併吞者的觀點，任何可能降低國家防衛能力的言行都應該避免。中華民國的政黨服務對象是台澎金馬2350萬人，必須排除所有讓土地遭受侵略、失去民主自由生活方式的可能性。

黃暐瀚將這些觀點總結為五項政黨核心共識，分別是「清廉、勤政、愛鄉土、捍衛中華民國、保護台灣」。他認為這五點應是所有政黨的共識，只要有此核心共識，不論最終由誰執政，國家與人民都無需感到憂慮。