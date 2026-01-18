反被酸？柯文哲指免費午餐是民粹 北市府：高虹安、張啓楷也支持

民眾黨創黨主席柯文哲今表示，免費營養午餐是民粹政治，並指生生喝鮮奶政策「騙選票非常有用」；對此，台北市政府副發言人魏汶萱說，新竹市長高虹安、立委張啓楷等民代也支持營養午餐免費政策。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安拋出營養午餐免費，帶動多個縣市跟進，民眾黨創黨主席柯文哲今出席台北市黨部支持者見面會時表示，這是民粹政治，並指生生喝鮮奶政策「騙選票非常有用」；對此，台北市政府副發言人魏汶萱說，新竹市長高虹安、立委張啓楷等民代也支持營養午餐免費政策。

魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔，樂見各界對營養午餐免費政策的支持，「包括高虹安市長以及張啓楷委員等民意代表」。

