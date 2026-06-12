反覆中耳炎導致聽力退化影響生活 聽骨重建手術助改善聽力

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【健康醫療網／記者陳靖安報導】許多民眾幼兒時期曾飽受反覆中耳炎之苦，成年後若出現耳鳴加劇，需留意聽力變化。一名30多歲男性長期伴隨右側耳鳴，近兩年發現耳鳴聲越來越大，且右耳聽力有逐漸下降趨勢，影響日常溝通。臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科王懋哲院長指出，這類症狀可能與中耳結構異常有關，建議及早就醫釐清病因。

聽力檢查揪出傳導性聽障 聽骨鏈異常是關鍵

王懋哲院長說明，該名患者經由耳鏡檢查發現右側耳膜異常，進一步安排聽力檢查，觀察到右耳屬於傳導性聽障，聽力閾值達58分貝，氣骨導差落在30至55分貝之間。醫療團隊利用顳骨高解析度電腦斷層掃描評估，影像顯示患者右耳聽骨鏈異常，需透過手術方式介入處理。

聽小骨鏈缺損 透過自體軟骨進行重建

王懋哲院長表示，手術過程中確認患者砧骨長突及鐙骨上部結構等聽小骨有缺損情況。為兼顧植入安全性與降低排斥風險，以病人自身耳珠軟骨作為植體，替代缺損聽骨重建聽骨傳導鏈。此術式外觀切口主要位於耳道內與耳屏上，傷口約為兩公分。

術後休養與聽力追蹤 觀察自體軟骨重建復原

王懋哲院長提到，患者術後需約兩個月休養期，待外觀傷口癒合且耳道內止血棉完全移除，即可進行追蹤。患者回診時，右耳聽力閾值與耳鳴與術前有明顯改善，逐步回歸正常生活。

出現耳鳴或聽力退化 應盡速就醫

聽力受損不僅影響溝通，也暗藏中耳病變風險。王懋哲院長提醒，民眾日常若發現持續性耳鳴，或單側與雙側聽力退化困擾，切勿輕忽。建議盡早至耳鼻喉科進行專業儀器檢查，由醫師詳細評估不同聽力障礙類型與成因，討論最適合的治療策略，降低聽力惡化風險。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68723

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