反覆出現「隨機傷人」非偶然！醫曝預防關鍵：這群人最危險





全球時有所聞「隨機傷人」案件，台灣從2014年鄭捷行兇，再到2025年，年僅27歲的張文犯下罕見隨機殺人罪行震驚社會，警方甚至在張文的犯罪計畫書中，發現他高度參考2014年鄭捷犯案諸多細節，初步研判就是「模仿犯（copy cat）」，讓一向詡治安良好的台灣社會，再掀心理健康和逃生安全相關議題的關注與討論。

「隨機傷人」震驚台灣社會

有教職人員在張文犯下隨機殺人案件後，運用AI自製「遇襲生存指南」，呼籲遇到這類攻擊不能只靠運氣逃生，「基因醫師張家銘」對此提醒大家，有些人天生心裡沒有痛覺，如何分辨反社會人格和精神病態「4大辨認關鍵」，希望大家能預先保護自己，避免受傷。

重症醫師黃軒也有感而發，提及全球反覆出現「隨機傷人事件」，以公共衛生視角觀看，代表這並非偶然，以「8項要點剖析」該類事件已不純然是普遍認為的意外事件。

反覆出現「隨機傷人」並非偶然？

1. 非「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象

同類型隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系一再發生，就已不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。

「公共衛生」的定義為：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外」。

2. 事件發生前，風險早已存在

多數案例的加害者事前常見並非「突然失控」，而是長期累積的狀態，問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住：

持續性的心理壓力。

社會孤立與邊緣化。

強烈失敗感、被剝奪感。

想求助不知道怎麼開口，或不敢開口。

3. 高風險者，往往不在醫療系統裡

現行制度只照顧「已被診斷的人」，卻忽略「快撐不住的人」, 公共衛生最大盲點正是這一層。

沒有精神疾病診斷。

不符合任何補助或追蹤標準。

表面上「功能正常」，私下一直硬撐。

4. 社會孤立，是最核心、卻最被低估的背景因子

當家庭支持、社區連結、工作安全感逐一瓦解，一個人可能還活著、還在上班、還在說話，但心理上早已沒有任何可承載情緒的地方。「孤立」不會立刻造成暴力，但會慢慢切斷所有「回到理性」的路。5. 暴力，往往是情緒被逼到極端後的出口

多數隨機傷人事件，非源自特定仇恨對象，而是對社會失控的反應。陌生人只是當下最容易接觸、也最不需要解釋的出口。



6.「媒體高度曝光」成次級傷害

研究一再顯示，過度細節化、英雄化、情緒渲染的報導，會引發模仿效應（copycat effect），對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的「行為示範」。這本身，就是公共衛生風險。

7. 預防關鍵在於「早期接住」

真正有效的預防策略，從來不只是事後圍堵，而是事前介入，越早接住，代價越低，悲劇也越少：

心理健康去污名化。

基層人員早期辨識能力。

社區支持與陪伴網絡。

不需要診斷、不需要標籤的求助管道。

8. 這不是怪物的故事，而是社會警訊

每次隨機傷人事件都在提醒：社會如果只處理結果，卻不處理人是怎麼被逼到那一步的，悲劇只會換一個人、換一個地點，再來一次。

重症醫師黃軒以公共衛生「8項要點」剖析「隨機傷人」，已不純然是普遍認為的意外事件。圖片來源：FB@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

「隨機傷人」如何預防？

黃軒醫師最後強調「隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗」，感嘆這是被忽略太久的結果，且在留言區補充專家學者建議「如何應對類似事件」，希望在事情變嚴重之前（社會安全防護網）有人可以接住。

7大方向預防「隨機傷人事件」:

一般人能做的事：多留意身邊不對勁的人，不嘲笑、不貼標籤，願意傾聽陪伴。 第一層（非診斷型）介入：不需精神科診斷，不留病歷標籤，先接住人。 第二層（生活現場早期雷達）：社工、老師、主管（連結窗口）辨識不等於貼標籤，通報是心理支援啟動。 第三層（無障礙求助管道）：匿名、即時、無論斷的心理支援，讓人勇於求助。 第四層（社區陪伴與承接）：社區陪伴者制度，固定關懷窗口，連結就是保護因子。 第五層（媒體公共衛生管理）：不渲染、不細節化、不英雄化。減少曝光等於降低模仿風險。 第六層（警政最後一線）：即時保護、危機處理。不應是心理健康系統的替代品。 重症醫師黃軒提供專家學者建議「7大方向應對隨機傷人事件」，希望在事情變嚴重之前（社會安全防護網）有人可以接住。圖片來源：FB@黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

