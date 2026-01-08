反覆就醫卻查不出病因，醫提醒：恐是慮病症作祟

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

50多歲、從事金融管理工作的林先生，近2、3年來經常懷疑自己罹患重病，總覺得身體隨時可能癱瘓、無法繼續工作，只要出現胸悶、心悸、腸胃不適等輕微症狀，便高度緊張，頻繁往返急診與各科門診，希望找出潛藏的嚴重疾病。

但多次檢查皆未發現異常，反而讓他的焦慮與失眠問題日益加重，身體不適的感受也更加頻繁，陷入「越檢查、越焦慮」的惡性循環。直到有醫師建議轉介至身心科門診，經評估後，確診為慮病症合併恐慌與失眠。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，慮病症患者往往會過度放大身體訊號，將正常或輕微的不適解讀為重大疾病，長期處於高度警覺與焦慮狀態，進而影響睡眠與生活功能。

陳家駒指出，治療上會先透過藥物協助穩定焦慮、恐慌與失眠症狀，並確認患者沒有明確的生理疾病；接著透過多次會談，找出造成慮病與恐慌的壓力來源，協助患者減壓並調整對疾病的過度擔憂。同時，也會引導患者建立適當的就醫模式，避免反覆檢查加劇焦慮。

此外，隨著網路資訊發達，不少民眾在身體不適時自行上網搜尋症狀，卻難以分辨資訊真偽，反而加深對疾病的恐懼。陳家駒提醒，建立穩定的醫療支持系統與醫病互信相當重要，當焦慮情緒出現時，能及時與醫療團隊討論處理，有助於中斷恐懼循環。

陳家駒呼籲，若對健康的擔憂已明顯影響工作、人際與生活品質，應及早尋求身心科專業協助，透過治療逐步找回對生活的掌控權，慮病症是可以改善的。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

