【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】陰道感染反覆復發十分困擾，有的人以為是「不衛生」造成的，於是頻繁使用私密處清潔劑，天天灌洗陰道，結果適得其反。醫師表示，有反覆性陰道感染問題的女性，應該尋求專業醫師的協助。

反覆性陰道感染是「不衛生」？醫籲：避免天天灌洗陰道，「這樣做」維持菌相平衡

小芳（化名）今年30歲左右，平時工作繁忙，但最大的困擾不是工作壓力，而是「反覆性的陰道感染」。每隔一兩個月，她就會因為搔癢、灼熱感、分泌物異常或異味而痛苦不堪。最讓她挫折的是，即使去看醫生、乖乖用藥，症狀還是會一次次復發。久而久之，她開始懷疑是不是自己「不夠乾淨」，甚至影響到夫妻感情與自信心。

國泰綜合醫院婦產部生殖醫學科主治醫師謝耀德表示，事實上，反覆性陰道感染並不代表女性「不衛生」。許多人以為清潔得不夠才會感染，於是頻繁使用私密處清潔劑，卻往往適得其反。陰道本身存在「乳酸菌防護系統」，能夠維持健康的酸鹼環境；過度清潔反而會，破壞菌相平衡，把好菌沖走，讓壞菌更容易趁虛而入。

造成陰道感染反覆復發的原因其實很多，包括免疫力低下（如常熬夜、長期壓力大）、治療不完全、伴侶沒有同步治療、潛在疾病如糖尿病或免疫疾病、甚至荷爾蒙變化，都有可能造成陰道感染一再復發。若沒有針對真正的原因處理，對症下藥，再多次的治療也可能只是暫時緩解。這也是為什麼有些患者會覺得「怎麼一直看醫生、一直用藥，都還是沒好？」更值得注意的是，若感染長期未能控制，甚至惡化成骨盆腔發炎，出現下腹痛或發燒等症狀，不僅會帶來劇烈不適，還可能增加輸卵管沾黏，進而提高不孕的風險。

謝耀德醫師表示，要改善這個困擾，除了規律就醫、完整接受治療之外，生活習慣的調整也很重要。建議避免天天灌洗陰道，選擇透氣內褲，減少長時間穿著緊身褲或護墊；平時保持作息規律，適量攝取益生菌，也有助於維持菌相平衡。若長期無法痊癒或伴侶有相關症狀，則應一同治療，避免「乒乓球」般的交叉感染。此外，透過專業醫師建議採取低劑量、低頻率的維持性投藥，也可以大幅降低復發的機會，讓生活品質明顯改善。

避免陰道感染反覆復發，平時保持作息規律，適量攝取益生菌，也有助於維持菌相平衡。

反覆性陰道感染雖然常見，卻常被女性視為「難以啟齒」的問題。其實，這並不是個人清潔不佳，而是一個需要專業協助的健康議題。鼓勵女性朋友們勇敢面對，及早尋求專業醫師的建議。透過正確的醫療與自我照護，大多數人都能遠離陰道感染反覆發作的陰影，重新找回自在與自信。

