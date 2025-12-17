反覆暈倒查嘸病因？「心臟監測器」納健保助揪隱藏性心律不整
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】反覆發作的暈厥與間歇性心律不整，過去因發作時機難以掌握，常讓病患忽略身體其實有異狀，導致診斷延宕。臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，植入式心臟監測器（ICM）今年正式納入健保給付，這項新措施將有效協助釐清患者難以診斷的暈厥病因，並提高間歇性心律不整的偵測效率，讓更多病患受惠。
自動偵測＋遠距回傳 新型心臟監測器提升診斷效率
陳郁安醫師分享，日前有一名民眾，因多次暈厥摔傷就醫，雖偶爾心悸，但多次心電圖檢查皆正常，始終抓不到病因。現在藉由植入式監測器的長期記錄，有助於更準確找出問題根源。
陳郁安醫師解釋，植入式心臟監測器是一種小型植入式監測系統，它可在體內持續記錄心律長達2至5年，算是一種長期心律監控裝置。當病患心跳出現異常時，裝置會自動偵測並紀錄心電圖；病患頭暈或心悸等症狀發作時，也可自己手動啟動紀錄，有助醫師掌握發作當下更精準的數據。。
陳郁安醫師並提到，該監測器還可搭配遠距監測系統連線，一旦偵測到異常事件，資料能快速傳輸給醫院，大幅縮短診斷時間，有利搶在第一時間，及早進行後續治療。
哪些情況適用健保給付？
陳郁安醫師提到，植入式心臟監測器目前適用於反覆不明原因暈厥；以及高風險不明原因暈厥，且使用攜帶式心電圖檢查等傳統方式仍無法查明病因等2類患者。
ICM納健保 反覆不明原因暈厥者優先受惠
陳郁安醫師並提醒，民眾若有反覆不明原因暈厥，或出現可能與心律不整相關的症狀，應儘早就醫心臟內科，進行完整檢查與治療評估。現在植入式心臟監測器納入健保給付，將使更多受疑難心律問題困擾的病患，能夠獲得長期、精確的診斷，進而提升治療成效，避免憾事發生。
【延伸閱讀】
天氣忽冷忽熱「心律不整風險飆」！醫揭高危族群 1新型治療降風險
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67085
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年
胰臟癌被稱為「癌王」，超過九成病患出現明顯症狀後才就醫，往往已是晚期而錯失早期治療機會。雙和醫院院長、一般外科醫師李明哲指出，他曾收治一名40多歲老師，因發現脂肪糞便及體重下降而就醫，檢查後發現胰臟頭有約1公分腫瘤，經及早手術治療後成功存活超過20年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
建中生赴巴西蓋醫院！ 南美行醫近半世紀 醫治勞工「來者不拒」
巴西聖保羅郊區，有一棟開業5年的嶄新醫院，最多可容納超過200個病床，規模相當於台北市的和平醫院。這座「葉氏醫院」，是由台灣人獨資建立，創辦人「葉倫群」在巴西行醫將近半個世紀，以媲美台灣的醫療水準，服務當地的勞工階級。不過巴西私人醫療保險非常昂貴，因此很多打拼大輩子的台商，不願當子女的負擔，退休後獨自回台灣生活。TVBS特派記者許岱軒、朱光弘來自巴西的深入報導。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 11
痛1年半卻查無病因！國三女學霸反覆腹痛跑急診 中醫揭：1體質害的
台中一名林姓國中女資優生，過去一年半期間，反覆出現腹脹與劇烈腹痛，嚴重時不僅痛到冒冷汗、吃不下飯，甚至還會噁心、嘔吐，多次被家人送往急診，但不論抽血、照X光或照超音波等檢查，都顯示正常，醫師只能開立止痛藥短暫壓制症狀。女資優生也曾接受腸胃科藥物治療，但效果有限，腹痛仍反覆來襲，讓女學生對進食產生巨大恐懼，嚴重影響生活品質與學習。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
50歲男腹脹「腸鏡、胃鏡、超音波查不出」 血糖微高！醫覺有異揪出癌王
一名50歲男性患者因上腹部反覆悶脹不適長達半年，期間陸續接受胃鏡、大腸鏡及腹部超音波等檢查，分別發現胃食道逆流、痔瘡與脂肪肝，並持續服用抑制胃酸藥物，但症狀始終未見明顯改善。該患者無菸酒習慣，血糖雖未達糖尿病標準，但糖化血色素偏高，已進入糖尿病前期的警戒區。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
比運動更有助長壽！研究：「少吃」就能消除體內毒素
讓細胞有喘息空間、減少長期累積的氧化傷害，是為健康老化鋪路的關鍵，食安專家楊世煒指出，大量研究已經證實，延長壽命最有效的方法之一就是少吃。他強調，這不只是熱量的問題，而是從根本降低身體負擔。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
20歲女得甲亢！外科醫曝「5症狀」快就醫：恐釀心肌病變
一名20多歲女性在家屬陪同下就醫，母親表示，她發現女兒近期情緒很容易激動，並且還出現手抖、腹瀉等症狀，但女子本人卻否認身體不適，認為自己並未生病。對此，外科醫師陳榮堅在檢查後發現，該女性甲狀腺亢進指數明顯超標，若延後治療可能會導致心室擴大，演變成心肌病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
血糖突然失控？醫揪「1食物」害的 很多人一煮就吃好幾天
神經內科醫師林邵臻分享，日前一名原本血糖控制相當穩定的病人回診時，檢驗數據卻出現變化：糖化血色素從6.2上升到7.2，三酸甘油脂仍維持在良好水準（<80），但低密度脂蛋白膽固醇卻上升到 120。林邵臻仔細詢問病人近期的飲食狀況，從水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食，甚至傳統拜拜食物，一項項排除，病人都否認有明顯攝取增加。就在一切看似「找不到原因」時，林邵臻突然靈光一閃，反問病人一句：「你最近是不是吃了很多滷的東西？」病人隨即回答：「我最近滷了很多牛肉。」林邵臻再追問：「該不會是一次滷一大鍋，然後連續吃好幾天吧？」病人只能尷尬地笑了笑，答案不言而喻。 滷味暗藏糖分陷阱 高糖滷汁恐讓血糖更不穩 林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖、紅糖等，也因此導致「滷味」、「滷製品」可能含有較高糖分，若經常吃這類「高糖滷味／滷汁食品」，對於血糖控制不佳、已有胰島素阻抗、糖尿病或肥胖風險的人來說，可能導致「血糖不穩／血糖波動」增加，以及「胰島素阻抗惡化」的風險。 滷汁反覆加熱恐生有害物質 研究點名COPs、HCAs風險 林邵臻強調，無論是在飲料、醬料、滷汁、加工食物等形式中加入糖，都會導致更快速的血糖升常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
跑步恐跑出大腸癌！醫示警「1類人」高風險 5致命原因曝
「跑步」是相當常見的運動項目，不少人更將其視為健康的象徵，甚至認為是預防癌症的黃金法則。然而，近期有研究指出，對於「極限耐力運動員」而言，長時間、高強度跑步，腸道的癌變風險可能反而越高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
50歲養生男「1習慣」慘罹肝癌！懊悔不已 醫嘆：很多家庭都中
物價飆漲，但有些錢可不能省。醫師廖繼鼎表示，很多癌症是過度節省導致的後果，一位50多歲男子生性節儉，家中食用油常反覆使用多次，幾年前確診肝癌。廖繼鼎表示，雖然肝癌病因複雜，「但食用油反覆加熱會增加罹癌風險，絕對是其罹癌的原因之一。」但很多家庭為了省錢，都會這麼做。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
他輕忽「1症狀」慘大腸癌！醫列「10大癌症前兆」
癌症是國人十大死因之首。醫師劉博仁表示，不少癌症患者確診後回想，其實早有前兆，近日他就遇到2名案例，一人是輕忽胃脹症狀，4個月後確診為膽管癌；另一人則是將排便出血視歸因為痔瘡，直到頭暈就醫，才發現得了大腸癌。劉博仁並列出10大癌症警訊，提醒一旦出現應就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
50歲男「胃脹半年」當胃食道逆流 醫一照見3公分腫瘤嘆：已胰臟癌四期
胰臟癌因早期症狀不明顯、確診時多已進入晚期，被稱為「沉默的殺手」。胰臟科醫師林相宏近日在臉書分享一名50歲男性的臨床案例，提醒民眾若合併血糖異常與腹部不適症狀，應及早將胰臟納入檢查範圍，避免錯失黃金治療時機。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 8
小學生喝能量飲「心跳飆破120」險喪命 醫：相當一劑強烈毒藥
一名10歲男童豪豪因模仿跟風在超商購買包裝酷炫的能量飲料，飲用不到半小時後出現雙手不受控劇烈顫抖、心臟狂跳及噁心反胃等症狀，緊急送醫檢查發現心跳每分鐘飆破120下，血壓也異常升高，診斷為典型的「急性咖啡因中毒」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
釜山再爆醫療人球！10歲女童遭12家醫院急診拒收 心臟驟停「黃金80分鐘搶命」
這起發生在釜山地區的兒科急症轉院事件，再次揭露了南韓醫療體系的重大危機！1名僅僅10歲的女童，因遭到當地12家醫院急診室拒絕收治，延誤了緊急治療，險些喪命。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
空腹吃柿子小心「胃長石頭」 醫示警：恐致胃痛腸阻塞
秋天是柿子盛產的季節，但泌尿科醫師呂謹亨提醒，柿子雖然營養價值高，但若吃法不當恐造成腸胃問題，包括空腹吃柿子、特定族群過量食用，以及與高蛋白食物一起吃，都可能對健康造成影響。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
百香果還能護心血管！表皮皺了可以吃嗎？營養師點名3族群謹慎食用
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】酸酸甜甜的百香果，可以直接吃，還能製作飲品、甜點，深受民眾喜愛。林俐岑營養師指出，百香果營養豐富，富含膳食纖維、維生素C、類胡蘿蔔素、鉀離子等重要營養素，對腸道、心血管皆有助益，不過也不能一次吃過量！她也常在門診聽到患者說自己一吃就是五六顆，提醒尤其胃部功能不佳或是腎臟病、糖尿病患者，食用份量要謹慎控制。 「果汁之王」香氣濃郁 百香果含有哪些營養素？ 林俐岑營養師說明，百香果得名自其集結了多種水果香氣，還被稱為「果汁之王」，GI值約30，屬於低GI水果，且營養密度高。若連籽一起吃，每100克果肉可提供約5.3克膳食纖維，高於不少蔬菜，有助於腸道蠕動、緩解便秘，同時增加飽足感，可幫助體重控制。 百香果同時富含維生素C，具抗氧化作用，與肌膚美白、膠原蛋白合成和免疫力運作都有關，並提高飲食中對鐵質的吸收。類胡蘿蔔素則有助於保護視力和黏膜健康；而鉀離子含量豐富，可幫助排出體內多餘的鈉，消水腫和維持血壓穩定，進而保護心血管健康。 百香果也有最佳吃法 加強營養吸收、減少腸胃負擔 林俐岑營養師建議，百香果的膳食纖維主要集中在黑色籽中，「連籽一起吃」獲得的排便效果更完整。健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
腎友注意！醫列超商購物「5大地雷」千萬別碰
台灣慢性腎臟病患者超過200萬人，其中洗腎人口接近10萬人。腎臟科醫師洪永祥提醒，腎臟病友到超商購物時，必須避開楊桃、香蕉、奇異果、甜點、起司等五大類地雷食品。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
高雄某飯店爆11人食物中毒…85歲老翁「躺7天了」！衛生局急採檢
開心聚餐怎進了醫院？高雄有一名家屬PO文求助，85歲父親老當益壯，6日到高雄某家飯店聚餐，同場11人回家後出現上吐下瀉等症狀，家父因併發症已躺在醫院7天，抱怨衛生局聯繫不足，「後來已經完全沒消息了」。對此，衛生局今（16）日回應，當天共30人聚餐，11人上吐下瀉，已採集1名發病個案及5名廚工人體檢體送驗中，釐清真相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本癌醫推薦的甜點！6堅果減少癌症復發 這種巧克力能預防癌症、腦中風
癌症患者可以吃甜點嗎？日本癌症治療權威醫師佐藤典宏介紹3種對癌症患者有幫助的甜點。包括堅果、優格和高可可巧克力。以下是他的分享。 癌症患者甜點建議：堅果 既然要吃甜點，那麼當然要選擇對癌症患者健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
半年查不出原因！一檢查竟胰臟癌末 醫點名「4大族群」應及早檢查
胰臟癌因早期症狀不明顯，常在確診時已進入晚期，錯失治療時機。醫師林相宏近日分享一名50歲男性病例，原本只是感到胃部有悶脹感，被判斷為胃食道逆流，然而接受藥物治療後依舊沒有改善，直到近一個月，甚至吃一點東西就感到噁心，接受胰臟內視鏡超音波，才確診為第四期胰臟癌。醫師提醒，特定高風險族群應提高警覺，及早進行胰臟相關檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話