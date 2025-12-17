反覆暈倒查嘸病因？「心臟監測器」納健保助揪隱藏性心律不整

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】反覆發作的暈厥與間歇性心律不整，過去因發作時機難以掌握，常讓病患忽略身體其實有異狀，導致診斷延宕。臺北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，植入式心臟監測器（ICM）今年正式納入健保給付，這項新措施將有效協助釐清患者難以診斷的暈厥病因，並提高間歇性心律不整的偵測效率，讓更多病患受惠。

自動偵測＋遠距回傳 新型心臟監測器提升診斷效率

陳郁安醫師分享，日前有一名民眾，因多次暈厥摔傷就醫，雖偶爾心悸，但多次心電圖檢查皆正常，始終抓不到病因。現在藉由植入式監測器的長期記錄，有助於更準確找出問題根源。

陳郁安醫師解釋，植入式心臟監測器是一種小型植入式監測系統，它可在體內持續記錄心律長達2至5年，算是一種長期心律監控裝置。當病患心跳出現異常時，裝置會自動偵測並紀錄心電圖；病患頭暈或心悸等症狀發作時，也可自己手動啟動紀錄，有助醫師掌握發作當下更精準的數據。。

陳郁安醫師並提到，該監測器還可搭配遠距監測系統連線，一旦偵測到異常事件，資料能快速傳輸給醫院，大幅縮短診斷時間，有利搶在第一時間，及早進行後續治療。

哪些情況適用健保給付？

陳郁安醫師提到，植入式心臟監測器目前適用於反覆不明原因暈厥；以及高風險不明原因暈厥，且使用攜帶式心電圖檢查等傳統方式仍無法查明病因等2類患者。

ICM納健保 反覆不明原因暈厥者優先受惠

陳郁安醫師並提醒，民眾若有反覆不明原因暈厥，或出現可能與心律不整相關的症狀，應儘早就醫心臟內科，進行完整檢查與治療評估。現在植入式心臟監測器納入健保給付，將使更多受疑難心律問題困擾的病患，能夠獲得長期、精確的診斷，進而提升治療成效，避免憾事發生。

