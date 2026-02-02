【反覆橫跳】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：升級九等經驗回調、鴻運當頭削弱

《聯盟戰棋》Riot 開發團隊設計師 Mort 今日釋出並說明 16.4 版本完整改動資訊（圖片來源： 《英雄聯盟》）



《聯盟戰棋》Riot 開發團隊設計師 Mort 今（2）日釋出並說明 16.4 版本完整改動資訊，內容包括：升級九等經驗回調、鴻運當頭及貿易核心削弱，並將貪啃奇解鎖難度降低。預計在週三 2 月 4 日正式上線。

《聯盟戰棋》16.4 版本完整更新資訊（2/1）

系統



7 等商店英雄出現機率：19/30/40/10/1% ⇒ 16/30/43/10/1%

升級至 9 等所需經驗值：76 XP ⇒ 68 XP

解鎖任務改動



凱能解鎖條件：愛歐尼亞、約德爾英雄或捍衛者 8 星等 ⇒ 7 星等

貪啃奇



消費 500 枚毒蛇銀幣 ⇒ 450 枚毒蛇銀幣

特性

愛歐尼亞



刀鋒之途：愛歐尼亞英雄的普攻有機率觸發一次額外普攻，普攻可造成額外物理傷害。



觸發機率：30/35/40% ⇒ 30/38/45%

神槍手



（2）每四下普攻額外物理傷害：20% ⇒ 22%



（4）每四下普攻額外物理傷害：35% ⇒ 40%

皮爾托福

爆破武裝護盾：20% ⇒ 18%

超頻電容器



攻速：22% ⇒ 25%

調節振盪器



治療護盾提升：25% ⇒ 28%

中子加速裝置



回復法力：40% ⇒ 35%

巨大化射線

生命值：23% ⇒ 28%

動能屏障



物防：60 ⇒ 65



魔防：20 ⇒ 30

英雄

一費單位

燼



技能傷害（物理）：135/200/300 ⇒ 145/215/325

二費單位

索娜



技能治療量：40/50/80 ⇒ 30/40/65

巴德



技能傷害：120/170/240 ⇒ 130/185/255

崔絲塔娜



技能傷害（物理）：250/375/600 ⇒ 270/405/600

趙信



技能治療：95/135/170 ⇒ 105/145/200

三費單位

達瑞斯



錯誤修正：修復了在部分情況下處決敵人後會停止施法的問題。



絞喉傷害：15/25/40 ⇒12/18/30



絞喉流血持續時間：4 秒 ⇒ 5 秒

達瑞文



攻擊力：53 ⇒ 58

關



技能傷害：45/68/105 ⇒ 50/75/120



次要傷害：20/30/50 ⇒ 25/35/60

吉茵珂絲



錯誤修正：修復了在施放技能期間會出現普攻落空的問題。



技能傷害（物理）：65/100/155 ⇒ 50/75/125

四費單位

安比薩



猛擊對坦克額外傷害：40% ⇒ 40/40/80%



再次施放技能傷害修正：100% ⇒ 80%

麗珊卓



技能傷害： 275/415/2800 ⇒ 315/475/2800

預示者



技能獲得生命：350/450/2000 ⇒ 300/425/2000

尤娜拉



技能攻速：75/75/300% ⇒ 65/65/300%

飛斯



機制調整：現在技能跳躍後會優先攻擊坦克及鬥士單位

五費單位

厄薩斯



斬擊傷害（物理）：95/200 ⇒ 85/180

特性：劍魔滅世



全能吸血轉換物理加成：100% ⇒ 150%

鄂爾



鑄火者



每件裝備提供生命：250/450 ⇒ 350/600



凍骨持續時間：3 ⇒ 5

賽勒斯



浩劫降臨傷害：100/180 ⇒ 120/200



蒂瑪西亞制裁傷害：670/1000 ⇒ 700/1050

機械暴龍



雷射傷害：145/250 ⇒ 160/265



雷射傷害衰減：25% ⇒ 35%



最大傷害衰減：75% ⇒ 80%



飛彈傷害：25% ⇒ 20%

海克斯機甲



坦克全能吸血：15/25/40% ⇒ 20/30/40%



鬥士物理加成：15/25/40% ⇒ 20/30/40%



射手傷害增幅：10/18/30% ⇒ 12/20/30%



刺客暴擊機率：30/60/100% ⇒ 40/70/100%

厄薩斯



技能傷害：85/180 ⇒ 95/185

翱銳龍獸

星塵升級層數：：475/750/1543 ⇒ 550/800/1444

星際漫遊者額外獲得星塵：20/33/100% ⇒ 25/30/100%

加里歐



錯誤修正：現在技能可以正常觸發爆擊了

雷茲



錯誤修正：技能不會因目標死亡而消失

裝備改動

納什之牙



魔法攻擊：20 ⇒ 16

石像鬼磐核



雙防：25 ⇒ 30

好戰者鎧甲



額外生命：15% ⇒ 18%

聖光裝備

聖光納什之牙



魔法攻擊：40 ⇒ 35

聖光石像鬼磐核



雙防：50 ⇒ 60

聖光好戰者鎧甲



額外生命：33% ⇒ 36%

碎船戰斧



雙防加成：50 ⇒ 60

屏息狙擊



物理：25 ⇒ 20



法術：25 ⇒ 20



法力回復：0 ⇒ 3

權貴之甲



滿層後觸發頻率：12 ⇒ 11

黎明聖盾



生命：200 ⇒ 300

黃昏聖盾



生命：200 ⇒ 300

全新增幅裝置

鋼鐵英雄



獲得三個五費單位。你的非五費單位將會獲得 8% 傷害減免



重製：獲得三個非坦克類型五費單位，當你部署一個五費單位時，你的一至四費單位將會獲得 8% 傷害減免

暮光試煉 II



獲得兩個趙信及嗜血者。我方最強大的趙信持續攻擊鄰近敵軍，並加以處決。以三星英雄進行五次玩家戰鬥後，解鎖薩亨。他將取代趙信並繼承其道具。在接下來的三個階段開始時獲得次級英雄複製器

增幅裝置重製

世界符文



重製前：獲得 2 枚隨機地區的特性徽章，啟動 4 項地區特性並進行 4 場玩家對戰，獲得強大獎勵



重製後：獲得 2 枚隨機地區的特性徽章。每場玩家對戰後獲得 2 經驗值，如果有 4 個或更多地區特性處於啟動狀態，則提升至 4 經驗值

增幅裝置

飛昇



觸發秒數：15 ⇒ 12



傷害增幅：60% ⇒ 45%

巨砲彈幕（藍寶專屬）傷害增幅：27/40/60 ⇒ 32/48/72

混沌魔法：移除

高效率購物：將提供額外 4 金幣

貿易核心



立即提供重刷次數：10 ⇒ 16



每回合提供重刷次數：4 ⇒ 2

史詩重抽



刷新次數：23 ⇒ 20

猶豫不決



金錢：8 ⇒ 5

猶豫不決 II



金錢：12 ⇒ 8

四重援軍



金錢：12 ⇒ 5

三三來遲



金錢：8 ⇒ 3

珠光蓮花



暴擊率：35% ⇒ 25%

活火爐



立即獲得一個神器鐵砧，並在進行十場玩家對戰後再獲得神器鐵砧 ⇒ 進行九場玩家對戰

頂裝



不再立即獲得 1 個英雄複製器。現在會在階段 4-5 和 6-1 獲得英雄複製器。



刷新次數：5 ⇒ 10

鴻運當頭



現在不會在 2-1 階段出現

靈魂救贖



提供友軍單位回復效果：10% 已損失生命值 ⇒ 7.5% 已損失生命值

雙生守衛



增加護甲和魔防：40 ⇒ 50