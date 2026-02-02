【反覆橫跳】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：升級九等經驗回調、鴻運當頭削弱
《聯盟戰棋》Riot 開發團隊設計師 Mort 今（2）日釋出並說明 16.4 版本完整改動資訊，內容包括：升級九等經驗回調、鴻運當頭及貿易核心削弱，並將貪啃奇解鎖難度降低。預計在週三 2 月 4 日正式上線。
《聯盟戰棋》16.4 版本完整更新資訊（2/1）
系統
7 等商店英雄出現機率：19/30/40/10/1% ⇒ 16/30/43/10/1%
升級至 9 等所需經驗值：76 XP ⇒ 68 XP
解鎖任務改動
凱能解鎖條件：愛歐尼亞、約德爾英雄或捍衛者 8 星等 ⇒ 7 星等
貪啃奇
消費 500 枚毒蛇銀幣 ⇒ 450 枚毒蛇銀幣
特性
愛歐尼亞
刀鋒之途：愛歐尼亞英雄的普攻有機率觸發一次額外普攻，普攻可造成額外物理傷害。
觸發機率：30/35/40% ⇒ 30/38/45%
神槍手
（2）每四下普攻額外物理傷害：20% ⇒ 22%
（4）每四下普攻額外物理傷害：35% ⇒ 40%
皮爾托福
爆破武裝護盾：20% ⇒ 18%
超頻電容器
攻速：22% ⇒ 25%
調節振盪器
治療護盾提升：25% ⇒ 28%
中子加速裝置
回復法力：40% ⇒ 35%
巨大化射線
生命值：23% ⇒ 28%
動能屏障
物防：60 ⇒ 65
魔防：20 ⇒ 30
英雄
一費單位
燼
技能傷害（物理）：135/200/300 ⇒ 145/215/325
二費單位
索娜
技能治療量：40/50/80 ⇒ 30/40/65
巴德
技能傷害：120/170/240 ⇒ 130/185/255
崔絲塔娜
技能傷害（物理）：250/375/600 ⇒ 270/405/600
趙信
技能治療：95/135/170 ⇒ 105/145/200
三費單位
達瑞斯
錯誤修正：修復了在部分情況下處決敵人後會停止施法的問題。
絞喉傷害：15/25/40 ⇒12/18/30
絞喉流血持續時間：4 秒 ⇒ 5 秒
達瑞文
攻擊力：53 ⇒ 58
關
技能傷害：45/68/105 ⇒ 50/75/120
次要傷害：20/30/50 ⇒ 25/35/60
吉茵珂絲
錯誤修正：修復了在施放技能期間會出現普攻落空的問題。
技能傷害（物理）：65/100/155 ⇒ 50/75/125
四費單位
安比薩
猛擊對坦克額外傷害：40% ⇒ 40/40/80%
再次施放技能傷害修正：100% ⇒ 80%
麗珊卓
技能傷害： 275/415/2800 ⇒ 315/475/2800
預示者
技能獲得生命：350/450/2000 ⇒ 300/425/2000
尤娜拉
技能攻速：75/75/300% ⇒ 65/65/300%
飛斯
機制調整：現在技能跳躍後會優先攻擊坦克及鬥士單位
五費單位
厄薩斯
斬擊傷害（物理）：95/200 ⇒ 85/180
特性：劍魔滅世
全能吸血轉換物理加成：100% ⇒ 150%
鄂爾
鑄火者
每件裝備提供生命：250/450 ⇒ 350/600
凍骨持續時間：3 ⇒ 5
賽勒斯
浩劫降臨傷害：100/180 ⇒ 120/200
蒂瑪西亞制裁傷害：670/1000 ⇒ 700/1050
機械暴龍
雷射傷害：145/250 ⇒ 160/265
雷射傷害衰減：25% ⇒ 35%
最大傷害衰減：75% ⇒ 80%
飛彈傷害：25% ⇒ 20%
海克斯機甲
坦克全能吸血：15/25/40% ⇒ 20/30/40%
鬥士物理加成：15/25/40% ⇒ 20/30/40%
射手傷害增幅：10/18/30% ⇒ 12/20/30%
刺客暴擊機率：30/60/100% ⇒ 40/70/100%
厄薩斯
技能傷害：85/180 ⇒ 95/185
翱銳龍獸
星塵升級層數：：475/750/1543 ⇒ 550/800/1444
星際漫遊者額外獲得星塵：20/33/100% ⇒ 25/30/100%
加里歐
錯誤修正：現在技能可以正常觸發爆擊了
雷茲
錯誤修正：技能不會因目標死亡而消失
裝備改動
納什之牙
魔法攻擊：20 ⇒ 16
石像鬼磐核
雙防：25 ⇒ 30
好戰者鎧甲
額外生命：15% ⇒ 18%
聖光裝備
聖光納什之牙
魔法攻擊：40 ⇒ 35
聖光石像鬼磐核
雙防：50 ⇒ 60
聖光好戰者鎧甲
額外生命：33% ⇒ 36%
碎船戰斧
雙防加成：50 ⇒ 60
屏息狙擊
物理：25 ⇒ 20
法術：25 ⇒ 20
法力回復：0 ⇒ 3
權貴之甲
滿層後觸發頻率：12 ⇒ 11
黎明聖盾
生命：200 ⇒ 300
黃昏聖盾
生命：200 ⇒ 300
全新增幅裝置
鋼鐵英雄
獲得三個五費單位。你的非五費單位將會獲得 8% 傷害減免
重製：獲得三個非坦克類型五費單位，當你部署一個五費單位時，你的一至四費單位將會獲得 8% 傷害減免
暮光試煉 II
獲得兩個趙信及嗜血者。我方最強大的趙信持續攻擊鄰近敵軍，並加以處決。以三星英雄進行五次玩家戰鬥後，解鎖薩亨。他將取代趙信並繼承其道具。在接下來的三個階段開始時獲得次級英雄複製器
增幅裝置重製
世界符文
重製前：獲得 2 枚隨機地區的特性徽章，啟動 4 項地區特性並進行 4 場玩家對戰，獲得強大獎勵
重製後：獲得 2 枚隨機地區的特性徽章。每場玩家對戰後獲得 2 經驗值，如果有 4 個或更多地區特性處於啟動狀態，則提升至 4 經驗值
增幅裝置
飛昇
觸發秒數：15 ⇒ 12
傷害增幅：60% ⇒ 45%
巨砲彈幕（藍寶專屬）傷害增幅：27/40/60 ⇒ 32/48/72
混沌魔法：移除
高效率購物：將提供額外 4 金幣
貿易核心
立即提供重刷次數：10 ⇒ 16
每回合提供重刷次數：4 ⇒ 2
史詩重抽
刷新次數：23 ⇒ 20
猶豫不決
金錢：8 ⇒ 5
猶豫不決 II
金錢：12 ⇒ 8
四重援軍
金錢：12 ⇒ 5
三三來遲
金錢：8 ⇒ 3
珠光蓮花
暴擊率：35% ⇒ 25%
活火爐
立即獲得一個神器鐵砧，並在進行十場玩家對戰後再獲得神器鐵砧 ⇒ 進行九場玩家對戰
頂裝
不再立即獲得 1 個英雄複製器。現在會在階段 4-5 和 6-1 獲得英雄複製器。
刷新次數：5 ⇒ 10
鴻運當頭
現在不會在 2-1 階段出現
靈魂救贖
提供友軍單位回復效果：10% 已損失生命值 ⇒ 7.5% 已損失生命值
雙生守衛
增加護甲和魔防：40 ⇒ 50
