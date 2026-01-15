反覆流產不必絕望！醫療科技與夫妻互助助你迎來健康寶寶

文: 謝耀德 國泰綜合醫院婦女醫學部主治醫師

小芸和阿勳（化名）結婚多年，最大的心願就是擁有一個孩子。每一次驗孕棒出現兩條線，他們都滿心歡喜，準備迎接新生命的到來。然而喜悅總是短暫，每一次懷孕都沒過多久就流產了。一次、兩次、三次，反覆的失落讓他們心裡滿是疑問：到底為什麼會這樣？是不是自己做錯了什麼？

反覆性流產，又稱習慣性流產，其實並不罕見，背後可能的原因很多：有人是染色體異常，有人是子宮結構異常，也可能與免疫、荷爾蒙或生活習慣有關。醫師會透過抽血檢查、子宮影像學檢查、染色體分析等方式，幫助夫妻找出原因。找到方向後，就能針對性地治療，例如改善免疫問題、調整荷爾蒙平衡，甚至輔以試管嬰兒技術。

現代醫學更能透過胚胎染色體篩檢挑選出較健康的胚胎，或利用精子挑選、胚胎培養的新方法，提高懷孕率，也減少再次流產的風險。而小芸正是透過抽血檢查發現了免疫問題，經由適當的藥物治療後，她的免疫問題得到了良好的控制。

然而，科技能解決身體的問題，卻無法完全抹去心裡的痛。每一次失敗都像是一記重擊。小芸曾經想過放棄，但阿勳總是握著她的手說：「不要害怕，我們一起努力。」夫妻間的支持，還有家人及醫護人員的陪伴，讓他們逐漸找回勇氣。慢慢地，他們明白「希望可能不會立即出現，但只要堅持不放棄，奇蹟終會來到。」而一些生活中的小確幸，如在河堤邊牽手散步的一刻、彼此鼓勵的一句話，都成為她堅持下去的力量。

最終，在醫師的協助下迎來了好消息，懷孕不僅順利，生下的寶寶也十分健康。這段經歷讓他們深刻體會到，反覆性流產是一條艱辛的路，需要時間、檢查與治療才能逐步找到答案。雖然過程中充滿不確定性，但隨著醫療科技的發展，最終仍能克服困難，迎來屬於自己的結果。

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

