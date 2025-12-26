反覆發燒、水腫、疲憊⋯檢查不出病因？醫：恐是「心臟瓣膜感染」警訊

63歲的林先生去年底開始出現不明原因的反覆高燒，多次奔波診所與各大科別求診，抽血檢查僅顯示白血球、血小板及血紅素低下，卻始終找不到病因，在電腦斷層檢查時，意外發現脾臟腫大與腹水，最後住院在心臟超音波檢查中才發現，是三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上還長了1公分大的贅生物，確診為感染性心內膜炎。











台北慈濟心臟血管外科主治醫師楊凱文表示，三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間的重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流。造成三尖瓣逆流的原因多元，從風濕性心臟病、感染性心內膜炎，到二尖瓣或主動脈瓣相關疾病、心律不整等心臟問題皆可能引發。此外，長期抽菸、慢性呼吸道疾病或自體免疫疾病等非心臟因素，也可能造成三尖瓣逆流的發生。

三尖瓣重度逆流致脾臟腫大



楊凱文說明，若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，如肝硬化、脾臟腫大等。而脾臟屬於造血器官，若因病變腫大進而過度破壞血球細胞，就可能造成全身血球數量下降，進一步出現如林先生這樣的情況。

楊凱文提到，三尖瓣逆流並不少見，國外統計指出，有高達70～80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但中重度以上的三尖瓣逆流發生率則較低，約占整體人口的1～2%。大多數患者初期多無明顯症狀，直至中重度以上才會有輕微水腫出現，因此許多人往往會忽略其嚴重性，待出現嚴重問題時多已經變成重度逆流。





反覆發燒、疲倦是警訊



楊凱文說：「三尖瓣逆流大多可以用藥物控制，若是進展為重度逆流且藥物治療效果不彰，同時合併右心室功能異常，就會需要手術，但臨床案例不多。」診斷上以超音波檢查為主，手術則會視病人狀況選擇開胸或微創手術。以林先生為例，考量病人血球數值極低、免疫力差，擔心術中出血，醫療團隊以開胸手術替其更換人工瓣膜，並同步清除感染的贅生物。

楊凱文提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應積極就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能；若有已知的心臟瓣膜問題也務必定期回診，好好追蹤，及早診斷、介入治療，以免小病拖成大病。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為反覆發燒、水腫、疲憊⋯檢查不出病因？醫：恐是「心臟瓣膜感染」警訊