反覆高燒找不到病因，竟是心臟瓣膜感染惹禍！醫師提醒別忽略三尖瓣逆流

63歲的林先生自去年底起反覆出現不明原因高燒，輾轉求診多家診所與不同科別，卻始終找不到確切原因。直到轉至台北慈濟醫院感染科進一步檢查，才意外揪出病灶竟藏在心臟，確診為「感染性心內膜炎合併三尖瓣重度逆流」，所幸經手術治療後已順利康復。

林先生住院檢查時，抽血結果顯示白血球、血小板及血紅素明顯偏低，必須輸血治療，但血液與骨髓檢查均無法解釋原因。進一步安排電腦斷層檢查，發現脾臟腫大並合併腹水，仍難以判斷病因。直到住院期間接受心臟超音波檢查，才發現其三尖瓣出現重度閉鎖不全，瓣膜上還長有約一公分大的贅生物，確認為細菌感染造成的感染性心內膜炎。

經心臟血管外科會診後，由台北慈濟醫院感染科主治醫師楊凱文替林先生進行手術，更換人工生物瓣膜，並同步清除感染病灶。術後經門診追蹤，林先生的血球數值逐漸回升，感染也完全控制，順利恢復健康。

三尖瓣逆流恐影響全身 嚴重恐導致血球減少

楊凱文指出，三尖瓣位於右心房與右心室之間，負責維持血液單向流動，一旦瓣膜功能受損，血液逆流回右心房，會導致右心房壓力升高，影響全身靜脈回流，進而增加肝臟、脾臟等器官負擔。

造成三尖瓣逆流的原因相當多元，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、其他心臟瓣膜疾病、心律不整，甚至長期抽菸、慢性呼吸道疾病及自體免疫疾病，都可能成為誘發因素。若逆流情況嚴重又延誤治療，少數患者甚至可能出現肝硬化、脾臟腫大等併發症。

楊凱文進一步解釋，脾臟是重要的造血與血球調節器官，當脾臟因壓力過大而腫大時，可能加速血球破壞，導致白血球、紅血球與血小板全面下降，出現全身性血球減少的情況，正如林先生的臨床表現。

多數初期無症狀 確診時常已中重度

根據國外統計，約有70%至80%的健康族群可在心臟超音波中看到輕微的三尖瓣逆流，但中重度以上的比例僅約1%至2%。由於多數患者在早期幾乎沒有明顯症狀，直到逆流加劇，出現下肢水腫、疲倦或腹水等情形，才驚覺問題嚴重，往往已進展為重度。

楊凱文表示，多數三尖瓣逆流可透過藥物控制，但若已進展為重度，且藥物治療效果不佳，又合併右心室功能異常，就需要考慮手術治療。診斷主要依賴心臟超音波，手術方式則會依患者身體狀況，選擇傳統開胸或微創手術。

以林先生為例，由於血球數值極低、免疫力差，醫療團隊評估後選擇以開胸手術更換人工瓣膜，並同步清除感染病灶，以降低手術風險。

醫師提醒：反覆發燒、水腫別輕忽

楊凱文提醒，若民眾出現長期不明原因的水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應提高警覺，及早就醫檢查是否與心臟疾病或感染有關。若本身已有心臟瓣膜問題，更應定期追蹤、按時回診，才能及早發現變化，避免小病拖成大病。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

