反覆高燒找不到病因！竟是「三尖瓣重度逆流」害脾臟腫大

63歲的林先生去年底開始反覆高燒，多次求診找不到原因，抽血顯示血球低下需輸血。台北慈濟醫院心臟超音波檢查發現三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上長了一公分贅生物，確診感染性心內膜炎。

電腦斷層發現脾臟腫大。（圖／台北慈濟醫院）

林先生血液及骨髓檢查均找不到病因，僅電腦斷層意外發現脾臟腫大與腹水。會診心臟血管外科後，楊凱文替其更換人工生物瓣膜，術中同步清除感染病灶。手術出院後，門診經過一段時間的追蹤，病人的血球數值明顯回升，感染也治療完全，順利恢復健康。

三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間的重要瓣膜，負責讓血液從右心房單向流入右心室，防止血液倒流。楊凱文指出，造成三尖瓣逆流的原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病均可能導致。

影像檢查發現三尖瓣逆流。（圖／台北慈濟醫院）

若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升。當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，如肝硬化、脾臟腫大等。而脾臟是造血器官，若因此腫大造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少。

三尖瓣逆流並不少見，國外統計指出，有高達70%-80%的健康人群可見輕微三尖瓣逆流；但中重度以上的三尖瓣逆流發生率則較低，約占整體人口的1%-2%。大多數患者初期多無明顯症狀，直至中重度以上才會有輕微水腫出現，因此許多人往往會忽略其嚴重性。

楊凱文醫師看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

楊凱文表示，三尖瓣逆流大多可以用藥物控制，若是進展為重度逆流且藥物治療效果不彰，同時合併右心室功能異常，就會需要手術，但臨床案例不多。診斷上會以超音波檢查為主，手術則會視病人狀況選擇開胸或微創手術。以林先生為例，考量病人血球數值極低、免疫力差，擔心術中出血，醫療團隊以開胸手術替其更換人工瓣膜。

楊凱文提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應積極就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能。若有已知的心臟瓣膜問題也務必定期回診，好好追蹤，及早診斷、介入治療，以免小病拖成大病。

