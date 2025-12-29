反覆高燒找嘸原因！真兇竟藏在「心臟」緊急開胸救回一命

【健康醫療網／記者陳靖安報導】63歲的林先生，去年底因出現不明原因反覆高燒，四處求醫卻始終找不到原因，後續經抽血發現血球異常，但血液和骨髓檢查皆正常。最後轉診至北慈濟醫院感染科接受完整檢查，才揪出隱藏在心臟裡的致命病灶，原來林先生罹患的是「感染性心內膜炎合併三尖瓣重度逆流」。經院內會診心臟血管外科進行開胸手術， 更換人工生物瓣膜並清除感染組織，才重拾健康。

血球全面偏低查無病因 心臟超音波揪三尖瓣感染真相

負責收治病例的心臟血管外科楊凱文醫師指出，林先生是典型的重度三尖瓣逆流所引起的罕見併發症。人體心臟的三尖瓣，位於右心房與右心室之間，負責調控血液單向流動。當功能受損，血液就會嚴重逆流回右心房，會導致右心壓力增加，影響全身血液回流，嚴重時可能造成肝、脾等器官壓力上升，就會像林先生一樣，出現脾臟腫大的狀況。一旦脾臟腫大破壞血球細胞，就會造成全身性血球減少，使患者出現貧血和免疫力低落等問題。

三尖瓣逆流成因多 中重度症狀不明顯恐延誤治療

楊凱文醫師解釋，造成三尖瓣逆流的成因很多，包括感染性心內膜炎、風濕性心臟病等，都可能是主因。雖然輕微逆流在健康人身上很常見，但中重度以上發生率較低，且初期症狀不明顯，容易被忽略。若被診斷為重度逆流，且右心室有功能異常者，需評估進行手術治療。

反覆發燒與水腫別輕忽 心臟瓣膜疾病需定期追蹤

楊凱文醫師提醒，若發現自己有長期不明原因的水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應提高警覺，積極尋求心臟科評估；已有心臟瓣膜疾病的患者，更應定期追蹤，及早治療，避免延誤病情。

