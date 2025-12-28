反覆高燒查無病因 台北慈濟揭心瓣感染險釀全身血球低下

（記者陳志仁／新北報導）63 歲的林先生去年底開始出現不明原因反覆高燒，陸續至多家診所與不同科別求診，卻始終無法確診，最終轉至台北慈濟醫院確感染科就醫；檢查發現其白血球、血小板及血紅素明顯偏低，需輸血治療，但血液與骨髓相關檢查仍未找出原因，僅在電腦斷層中意外發現脾臟腫大及腹水。

台北慈濟醫院表示，住院期間接受心臟超音波檢查，發現林先生罹患三尖瓣重度閉鎖不全，瓣膜上有約一公分大的贅生物，確診為感染性心內膜炎；經會診心臟血管外科後，由楊凱文醫師為其更換人工生物瓣膜，並同步清除感染病灶，術後追蹤顯示，林先生血球數值逐步回升，感染亦完全控制，順利恢復健康。

楊凱文醫師指出，三尖瓣是位於心臟右心房與右心室之間，主要功能是防止血液倒流，與左心房和左心室之間的二尖瓣類似；造成三尖瓣逆流的原因繁多，包括風濕性心臟病、感染性心內膜炎、二尖瓣或主動脈瓣疾病、心律不整，甚至是長期抽菸、慢性呼吸道疾病、自體免疫疾病均可能導致三尖瓣逆流。

楊凱文醫師解釋，若三尖瓣功能受損，血液逆流回右心房，使右心房壓力增加，進而影響全身血液回流，就會導致器官壓力上升，當逆流非常嚴重且延遲治療，少部份病人甚至可能導致肝脾出現問題，如肝硬化、脾臟腫大等；而脾臟是造血器官，若因此腫大造成血球細胞破壞，就可能導致全身性血球減少。

國外研究顯示，約 70% 至 80% 的健康族群可見輕微三尖瓣逆流，但中重度以上者僅占 1% 至 2%，由於初期多無明顯症狀，待出現水腫、疲倦或反覆發燒等情況時，往往已進展至重度；楊凱文醫師說，多數三尖瓣逆流可先以藥物控制，若病情惡化且藥物效果有限，合併右心室功能異常時，才會評估手術治療。

楊凱文醫師提醒，民眾若出現長期不明原因水腫、疲倦、反覆發燒等症狀，應積極就醫評估是否有心臟疾病的問題，排除感染可能；若有已知的心臟瓣膜問題也務必定期回診，好好追蹤，及早診斷、介入治療，以免小病拖成大病。

