反覆高燒疑難雜症 三尖瓣重度逆流惹禍

反覆發燒，卻怎麼也找不到原因，問題可能不只在感染。台北慈濟醫院、就有一位63歲男子，去年底、歷經多次檢查、仍查不出源頭，直到照了心臟超音波，才意外揪出關鍵病灶，是罕見的三尖瓣、重度逆流、合併感染性心內膜炎，影響心臟功能，更牽動全身器官。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「感染的地方 在這個地方，那這個就是造成他瓣膜出問題的，感染的一個源頭。」

切除下來近6公分的這塊三尖瓣膜，就是之前讓63歲的林先生，從去年底開始出現反覆高燒，跑遍多個科別、卻始終找不到原因的罪魁禍首，後來甚至出現血球異常、需要輸血；最後在心臟超音波中發現三尖瓣重度逆流，確診為感染性心內膜炎。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「病患同時他的三尖瓣問題，是感染造成的，所以他還有一些其他的問題，比如說他有發燒，然後全身性的這些症狀，主要還是說 他的血球比較低，同時那時候 做腹部的超音波，發現說他脾臟異常地腫大，那一開始也不覺得，是心臟方面的問題 後來是因為，都排除掉血液方面的問題，最後我們才認為說 他的脾臟腫大，是因為重度的三尖瓣逆流造成的。」

醫師指出，三尖瓣位於右心房與右心室之間，若功能嚴重受損，血液就會逆流回右心房，導致靜脈壓力上升，進而影響肝臟與脾臟等器官；當脾臟因長期壓力而腫大，就可能破壞血球，造成血球低下，也讓病情更加複雜。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「通常三尖瓣逆流 伴隨脾臟腫大，跟全身的血球低下 其實非常少見，通常就是說這個一定是要，三尖瓣逆流夠嚴重，然後時間要持續夠一段時間，才會有可能出現這樣的狀況，所以這位病患的確是，他的狀況的確是相對比較少見。」

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師 楊凱文：「理論上不應該有這道 有顏色的血流。」

根據國外統計，一般在臨床上，有高達70%-80%的健康人可見輕微的三尖瓣逆流，而在初期幾乎沒有症狀，直到進到中重度出現水腫、疲倦或反覆發燒才會開始注意；醫師提醒，若有長期不明原因發燒、體力明顯下降，或本身已經有心臟瓣膜疾病，一定要及早就醫評估，才能避免小問題變成重症。

