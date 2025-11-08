反觀蕭美赴歐演說！她轟鄭麗文：國家危機
[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。對此，民進黨立委吳思瑤批評，蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動，「一個台灣，兩個世界！」
吳思瑤表示，這是同一天發生的事，蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。
「多麼不容易！」吳思瑤提到，蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，更是首次台灣元首在國際重要組織發表演說，這是突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。
「多麼不可思議！」吳思瑤說，鄭麗文要去參加祭拜「叛國投共」共諜的追思活動，把白色恐怖染紅了，把中華民國出賣了，這是毀滅式的國家危機，帶給台灣社會莫大的羞辱，「一個台灣，兩個世界！」
