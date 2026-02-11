即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

九合一大選倒數290天，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（11）日上午在黨籍民代、議員擬參選人的陪同下，不畏嚴寒挺進板橋新埔市場掃街，展開農曆年前的第23場拜票行程。蘇巧慧透露，鄉親反應真的超級熱烈，甚至還有人直接伸手蓋拇指印章，這就是選民的一份信任與託付，未來她會帶著這份期許，繼續走遍新北的大街小巷，反觀民眾黨主席黃國昌在新莊宏泰市場拜票時，遭豬肉販嗆政見不夠具體，可謂是兩樣情。

今早9時30分，蘇巧慧在綠委張宏陸、民進黨新北市議員石一佑、山田摩衣、黃淑君、議員擬參選人李昆穎、陳俊諺、戴瑋姍議員辦公室主任等人的陪同下，前往板橋新埔市場掃街，並於行前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，您昨天來到林口公有市場、中和大勇街黃昏市場掃街，今天來到板橋，是不是要積極在農曆年前走遍新北29個選區？

蘇巧慧回應，今天團隊來到板橋新埔市場，要繼續跟大家拜個早年，不管是張宏陸、石一佑、山田摩衣、黃淑君、李昆穎、陳俊諺與戴瑋姍議員辦公室主任，大家真的都是每次全員到齊，「因為我們就是一起、最團結的新北隊」。

她透露，掃市場的過程中真的是愈走愈有成就感，就像昨天在林口與雙和的市場，鄉親非常熱烈，甚至還有人直接伸手跟她蓋拇指印章，真的就是一份信任與託付，未來會帶著這份期許，繼續走遍新北的大街小巷，向鄉親證明，新北隊真的是值得託付的好團隊。







原文出處：快新聞／反觀黃國昌！蘇巧慧板橋掃市場夯到爆 民眾搶蓋「拇指印章」

