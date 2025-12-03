反詐不打烊！證券商防詐再升級系列報導-1

為持續精進證券市場反詐措施，證交所舉辦114年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，以下將評鑑活動得獎證券商之反詐心得進行系列報導。

證交所積極配合政府政策，持續精進證券市場反詐作業，114年評鑑活動續依照4大面向「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙資訊揭露」、「反詐騙客戶關懷措施」進行設計與精進，46家有服務自然人客戶之證券商均繳交評鑑資料，證交所針對表現優異之23家證券商致贈獎座及獎金，頒獎典禮於11月11日舉辦完畢，活動圓滿成功。以下分享得獎證券商合庫證券、中國信託證券及永豐金證券等3家證券商執行反詐活動成果及心得。

合庫證券

合庫證券積極配合主管機關各項防制詐騙政策，強化多元宣導與內控機制，並響應證交所「5D反詐歌曲社群傳唱活動」，與臺銀證券合作製作宣導影片「愛錢的騙子」，於官網、APP、EDM及社群平台與講座廣泛曝光。除延續2024年作法，透過APP、Email主動推播防詐訊息，提醒客戶提高警覺外，官網建置防詐騙專區，整合最新案例、常見手法、互動測驗與網址查核，協助投資人即時識詐。

廣告 廣告

今年度更進一步擴大投資講座及在地宣導，邀請各地警佐以實務案例與情境演練強化員工及客戶識詐及通報能力，並建立週查偽冒社群資訊、月檢客服專線服務及成功阻詐獎勵制度，形成「預防—辨識—阻斷」防詐流程。未來，合庫證券將持續依循主管機關政策方向，結合同業資源，透過更具創意與影響力的方式，有效提升全民的金融防詐意識，強化民眾與員工識詐、防詐能力，使防詐機制成為公司長期且持續性的營運核心，落實保護投資人資產安全之核心責任。

中國信託證券

現行在客戶諮詢時，常見客戶因收到可疑訊息而徬徨失措，類似情境正是近年投資詐騙頻傳的縮影。中國信託證券作為金融交易的守護者，深知在保護投資人安全的過程中，必須責無旁貸地投入心力與各界共同聯防打詐，並將守護客戶投資化為具體行動。

中國信託證券推出專屬防詐簡訊碼「68868」，協助客戶快速辨識官方訊息來源，降低受騙風險；同時與知名電競選手「中信飛牡蠣」合作拍攝趣味防詐影片，傳達識詐概念，廣受年輕族群關注，讓防詐訊息深入社群傳播。

同時將防詐教育落地日常生活，於中信棒球活動中辦理親子防詐問答，讓家庭成員在輕鬆氛圍中學習防詐知識，並向投資人推廣「安心防詐問卷」，以互動方式傳達識詐觀念，彰顯企業對客戶與社會的關懷。此外，持續進行高齡客戶關懷，及辦理「秘密客」檢核行動，評估前線防詐應對與服務落實，確保客戶在受服務過程中獲得保護。

另外透過科技應用、創意宣導與生活互動，建構防詐網絡，持續守護投資人安全。以實際行動詮釋中信精神，展現金融業在防詐教育上的責任與承諾，並透過每一次防詐舉措，落實「理想、積極、奮鬥、奉獻」的企業行動規範。

永豐金證券

因應詐騙手法日益翻新，永豐金證券全面升級防詐機制，榮獲證交所反詐騙評鑑肯定。公司積極推動反詐教育，透過官網反詐騙專區、理財網公告、豐雲學堂、FB及Line官方帳號多管齊下傳遞反詐知識，近一年來也舉辦逾200場內外部宣導活動，累計參與人次近1.6萬，有效提升員工與投資人識詐能力。

本次升級措施包含全新成立反詐騙諮詢專線、建置全公司詐騙案件通報處理機制、啟用「68123」專屬簡訊代碼、透過外部偵測系統強化偽冒情報收集等，展現公司防範詐騙的決心。

永豐金證券指出，今年以來接獲多起詐騙通報，常見手法包含邀請民眾加入陌生群組，推介購買冷門美股/港股、謊稱申購股票中籤誘導匯款，或是假借永豐金證券名義虛構合作專案等。面對層出不窮的詐騙案，同仁展現高度警覺，透過異常交易關懷、業務同仁與客服及時應對等方式，成功攔阻逾百位客戶受害，其中最大筆阻詐金額達43萬美元（約新台幣1,311萬元）。另有一案，更獲宜蘭縣警局來函表揚，展現第一線保護客戶的行動力。

以上訊息由證交所提供