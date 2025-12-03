反詐不打烊！證券商防詐再升級系列報導-2

為持續精進證券市場反詐措施，證交所舉辦114年度第2屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶識詐、防詐，守護客戶資產，善盡企業社會責任，以下將評鑑活動得獎證券商之反詐心得進行系列報導。

證交所積極配合政府政策，持續精進證券市場反詐作業，114年評鑑活動續依照4大面向「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙資訊揭露」、「反詐騙客戶關懷措施」進行設計與精進，46家有服務自然人客戶之證券商均繳交評鑑資料，證交所針對表現優異之23家證券商致贈獎座及獎金，頒獎典禮於11月11日舉辦完畢，活動圓滿成功。以下分享得獎證券商光和證券、台新證券及富邦證券等3家證券商執行反詐活動成果及心得。

光和證券

證交所為持續精進證券市場防詐功能，舉辦114年證券商反詐騙評鑑活動，本公司在總經理與副總的督導下，傾全公司之力推動反詐騙工作，成立業務組、資訊組及稽核法遵組跨部門協作，建立橫向聯繫與縱向回報的防詐體系。業務組主動以隨機關懷電訪及實體講座深化宣導，並依「發現異常—即時勸導—陪伴處理」原則協助客戶應對可疑情事，對未報警案件列管追蹤回訪，以行動守護投資安全。

廣告 廣告

資訊組負責揭露與偵測：於官網、APP、對帳單一致公告防詐資訊，並以簡訊、Email同步推播提醒；同時導入 F-ISAC 偵測機制，即時攔截仿冒或惡意APP，並透過 IP 比對監控登入風險，異常即自動發信通知，強化資安防護層級。

稽核法遵組依主管機關規範與內控辦法，定期執行稽核與自查，彙整各分公司「詐騙事件處理表」，據以回饋教育訓練與修訂文件制度，亦以每月新聞與主管機關素材為基礎，定期宣導防詐資訊，落實分公司通報與總公司統一彙編，高齡關懷訪談則列為例行作業。

透過通報窗口、統一紀錄樣式、內部 LINE 群組與月會分享，本公司已將防詐作為制度文化的一環。此次榮獲「反詐騙評鑑卓越獎」，是對前線同仁專業判斷與跨部門協作的肯定，未來將持續推動反詐工作，與客戶並肩守護資金安全，共築信任與安心的金融環境。

台新證券

金融業反詐騙作業的執行仰賴第一線人員，需要同仁提高警覺意識完善客戶關懷，故本公司專責單位對內方面，除了規劃全員反詐騙教育訓練，亦強力要求各單位依據業務屬性進行內部宣導，同時經常性發送電子郵件向同仁宣導詐騙辨識技巧、最新的新聞資訊及同業阻詐案例等，持續精進同仁防詐打詐意識；另一方面，本公司亦利用多元管道對客戶及投資人推廣識詐教育，在營業據點邀請現場客戶填寫防詐知識小測驗的活動獲得不少好評，對外舉辦之法說、客說會，均會播放反詐宣導簡報或影片，同時也致力充實本公司官網反詐騙專區之宣導內容，寄送予客戶的對帳單及防詐宣導郵件，均主動提醒慎防詐騙並分享最新詐騙手法，協助客戶守護財產安全。

本公司將持續推動反詐中期及長期的作業，規劃建立「防詐案件資料庫」彙整警示案例，舉辦「防詐演練」強化跨部門的反應速度，以因應詐騙手法日益翻新的速度，期許成為客戶「最安全的投資夥伴」!

富邦證券

富邦證券為擴大反詐騙宣導，積極響應臺灣證券交易所「5D反詐行動」，攜手刑事局拍攝反詐MV，並於G!POP音樂節「反詐家庭日」活動中播放反詐影片，深化全民防詐意識。公司亦參與高齡健康產業博覽會，邀請刑事警察局警官於展區宣導反詐並同步直播，觀看人次逾10萬人。此外，公司長期與臺南市警察局第一分局合作，深入社區與高齡族群，公私協力強化識詐宣導。

為提升員工阻詐應對能力，富邦證券安排同仁參訪法務部調查局，掌握AI假冒、聲紋辨識等新型詐騙手法，並納入教育訓練課程。公司更於官網設置反詐專區，導入「68588」簡訊短碼，強化資安防護。2025年富邦證券獲F-ISAC評選為「年度情資分享特優機構」，並獲證交所「114年度證券商反詐騙評鑑活動-卓越獎」，展現資安與反詐行動的全面升級與具體成果。

以上訊息由證交所提供