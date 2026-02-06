反詐也能很「書香」！ 國際書展北檢設攤 互動體驗教民眾辨真假

台北地檢署在今年國際書展設攤，推動反詐教育。台北地檢署提供



為提升全民防詐意識並推廣法治教育，今(2/6)日台北地檢署在台北國際書展設置反詐騙宣導攤位，結合書香氛圍與閱讀活動，透過創新的方式推動反詐教育，期望民眾在享受文化盛宴的同時，也能學習實用的防詐技巧。

台北地檢署表示，隨著科技進步，詐騙手法層出不窮，從投資理財、假冒公部門、網路購物到感情交友等詐騙手段，已嚴重威脅民眾的財產安全與日常生活。

檢察長王俊力強調，打擊詐騙犯罪需要跨機關的緊密合作與全民的積極參與，透過深入大型公共活動場合，能有效接觸不同年齡層與社會族群，使防詐觀念得以向下扎根、向外擴散。他進一步指出，本次選擇在結合閱讀、知識與文化交流的國際書展中設攤，是希望以「閱讀識詐、知識防詐」為核心理念，讓反詐教育自然融入民眾的日常生活。

這次宣導攤位現場安排了豐富多元的活動內容，包括提供反詐騙摺頁、實際案例解析，以及互動式問答和情境模擬活動。透過真實案例的分享與情境式體驗，幫助民眾學習辨識常見詐騙話術與陷阱。此外，現場也強調「冷靜、查證、撥打165反詐騙專線」等重要防詐步驟，提升民眾應對詐騙的實際能力。

北檢呼籲，隨著數位時代的快速發展，詐騙行為日益猖獗，民眾應提高警覺，養成「多查證、不輕信」的習慣。政府相關部門將持續透過多元化的宣導方式，深化反詐教育，攜手社會各界共同構築堅實的防詐安全網。

