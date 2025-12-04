反詐及民防治安宣導 百福警與實踐里攜手防堵犯罪

MEITU 20251204 145639936

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第三分局百福派出所12月4日受邀前往實踐里關懷據點向里民進行防詐騙、交通安全及防空避難設施相關宣導。活動現場氣氛熱絡，許多長者與民眾積極參與、踴躍提問，展現百福社區互助合作、守望相助之精神。

MEITU 20251204 145705555

百福派出所由所長率員，並會同第三分局偵查隊、第四組於活動中向民眾介紹近期常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、假LINE好友借錢及網購詐騙，提醒大家切勿輕信陌生連結與話術，並再次強調「遇到可疑就是先查證」，民眾可撥打165反詐騙專線求證，以避免財損。

廣告 廣告

MEITU 20251204 145721464

在交通安全部分，員警以生活中常見的用路情形為例，提醒長者過馬路務必走行人穿越道、注意轉彎車流及交通號誌，並呼籲夜間外出務必提高自身能見度，降低事故風險。

MEITU 20251204 145743938

此外，本所也向里民說明防空警報應變方式、避難處所辨識，以及在緊急狀況中如何保持冷靜、遵循指示，提升社區整體安全意識。

活動過程里民反應熱烈，也感里長謝張曉玫積極推動社區安全工作，並提供實踐里關懷據點供本所深入里鄰之間、宣導防詐、民防與交通安全，期盼與地方攜手打造更安全友善的社區環境。