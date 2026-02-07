反詐宣導！ 「保庇天后」王彩樺加持 白雲.顏清標同台笑料滿滿

台中市 / 綜合報導

為了迎接春節，台中大甲警方和大甲鎮瀾宮合作，找來「保庇天后」王彩樺來到廣場勁歌熱舞，還有模仿藝人白雲到場助陣，向民眾宣導反詐、反酒駕觀念，因為白雲過去曾多次在電視上模仿大甲鎮瀾宮董事長顏清標，今(7)日也和顏清標同台，現場笑料滿滿。

熟悉的音樂響起，藝人王彩樺穿著銀色西裝外套，在大甲鎮瀾宮前面廣場，跳起耳熟能詳的保庇，氣氛熱絡，藝人白雲VS.大甲鎮瀾宮董事長顏清標說：「這樣啦，白雲你先來給我們說一下。」

廣告 廣告

不止天后來了，過去常模仿大甲鎮瀾宮董事長顏清標的藝人白雲，也到場助陣，白雲過去多次在電視上模仿顏清標，不管裝扮或表情都入木三分，吸引不少收視群，後來顏董乾脆上台，兩人來個超級比一比，這次白雲和顏清標再度同台，白雲還玩起角色互換，叫顏清標白雲笑料滿滿。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說：「白雲在模仿我的時候賺很多，擲筊的時候都是聖筊。」這是大甲警方舉辦的春節反詐宣導，找來王彩樺.白雲等藝人，在大甲鎮瀾宮廣場辦活動，又祈求媽祖庇佑，就是希望兩大天后加持，讓接下來春節平安。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說：「大甲警方和大甲鎮瀾宮一起辦公益，非常有意義，拒絕酒駕，大家在過年都要回家，大家都要注意安全，這是最重要的。」熱鬧活動幫警方春節反酒駕宣導，希望和民眾，一起迎接安心好年。

原始連結







更多華視新聞報導

模仿知名人物挨告？ 律師：不造假.妨害名譽.商業用途

金價飆！大甲「金媽祖」翻10倍 價值超過11億台幣

隨機攻擊案模仿威脅言論全台竄 警方火速逮捕8人

