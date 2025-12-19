反詐宣導、關懷弱勢衝第一！ 最強警眷與生命鬥士雙獲市警局志工表揚

表揚志工。林重鎣





在臺中市政府警察局「114年度績優志工表揚活動」中，烏日分局溪南派出所傳來雙喜臨門的好消息！志工分隊的許金菊與王宜珊，分別榮獲「志工楷模獎」與「三等徽章」，兩位志工展現出無私奉獻的精神，深獲各界肯定。

這份榮耀的背後，藏著兩段動人的服務故事。榮獲「志工楷模獎」的許金菊，不僅是熱心的志工，更具有「警眷」身分。她深知警察工作的辛勞，因此將這份體諒轉化為大愛，長期投入志工服務。無論是喀哩國小、溪南國中或溪尾國小的校園安全宣導，還是鄰里間弱勢長者的關懷慰問，總能看見她忙碌的身影。她在照顧家庭之餘，仍全心投入警政支援，是所裡最溫暖的依靠。

獲頒「三等徽章」的王宜珊，自民國97年7月加入志工行列至今，服務時數已達2,000小時。最令人動容的是，王大姐前年曾遭遇嚴重車禍，經歷艱辛的復健之路，康復後仍不改初衷，堅持回歸志工崗位繼續服務。其堅毅的精神與對社會的無私付出，成為志工團隊中最勵志的榜樣。

在長期協助警方深入社區宣導的過程中，兩位獲獎志工深刻體會到詐騙對民眾的傷害，紛紛表示：「看到民眾被騙真的很心痛」，於是更堅定她們隨同員警深入社區、校園扮演「反詐大使」的信念，透過各種宣導機會提升民眾的防詐意識，做鄉親最好的守護者。

烏日分局分局長劉雲鵬也特別感謝志工夥伴的無私付出，正是因為有這些「神隊友」的支持，讓警政工作能更順利推展，共同為烏日、大肚、龍井打造更安全的居住環境。

