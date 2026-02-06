反詐很「書香」！北檢結合2026台北國際書展 用閱讀建構防詐安全網

記者楊佩琪／台北報導

台北地檢署於2026台北國際書展設攤，「閱讀識詐、知識防詐」，讓防詐深入生活。（圖／翻攝畫面）

為強化全民防詐意識，落實法治教育，最高檢察署結合「2026台北國際書展」，自6日起設置別開生面的反詐騙宣導攤位，讓反詐也能「很書香」。民眾在逛書展、翻書看書同時，也能輕鬆學習實用防詐技巧。

台北地檢署表示，詐騙手法不斷翻新，從假冒公部門、假投資、網購詐騙到愛情交友詐騙，都嚴重影響民眾日常生活與財產安全。台北地檢署檢察長王俊力指出，反詐騙工具須跨機關合作與全民參與，透過走入大型公共活動場合，可以有效接觸不同年齡層與族群，將反詐騙觀念向下紮根、向外擴散，共同建構防詐安全網。

因此此次特別選擇結合閱讀、知識、文化交流的國際書展中設攤宣導，以「閱讀識詐、知識防詐」為核心概念，讓反詐教育自然融入民眾生活場域。

現場除了提供反詐騙摺頁及案例解析外，亦規劃互動式問答、情境式詐騙辨識活動，協助民眾辨識常見詐騙話術與陷阱，並宣導「冷靜、查證、撥打165反詐騙專線」等關鍵防詐步驟，提升民眾實際應對能力。

