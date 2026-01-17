反詐騙大調查結果公布 《今周刊》倡議「指定聯絡人」機制 32家金融業者響應

《今周刊》於臺大醫院國際會議中心舉辦【 防詐戰略3.0 調查發表記者會暨論壇】。（圖/主辦單位提供）

【記者廖妙茜/綜合報導】 《今周刊》委託山水民調公司，針對全國年滿18歲以上的民眾，進行「2025全民反詐騙大調查」，於臺大醫院國際會議中心舉辦【 防詐戰略3.0 調查發表記者會暨論壇】，公布最新民調結果，期盼藉由現況分析，提出政府與民間單位應加強著力的防詐方向。

本場論壇邀請到行政院政務委員林明昕、內政部政務次長董建宏、金管會副主委陳彥良，並安排五場專題演講，包括臺灣證券交易所、臺灣集保結算所、臺灣期貨交易所、證券櫃檯買賣中心、財團法人聯合信用卡處理中心、中華民國證券商業同業公會、壽險公會、信託公會、投信投顧公會、期貨公會、台新新光金控、富邦金控、永豐金、國票金控、元大銀行、元大證券、玉山銀行、兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、高雄銀行、台中銀行、南山人壽、國泰人壽、信義房屋、高雄市政府、臺南市政府共26個政府及金融單位共襄盛舉。

廣告 廣告

《今周刊》調查指出，全台約180萬人曾被詐財，以70歲以上長者最多；逾三成民眾每月至少收到一次詐騙訊息。有95%的受訪者認為詐騙嚴重，認為量刑過輕者佔67%、並有76%支持提高刑責。儘管有高達86%的人自信能識詐，但調查發現高學歷、高收入族群反而易中招。

《今周刊》發行人梁永煌在【 防詐戰略3.0 調查發表記者會暨論壇】致詞。（圖/主辦單位提供）

《今周刊》發行人梁永煌致詞時提到，《今周刊》在去年初的報導中即發現目前地政單位推動的「不動產預告登記」與「地籍異動即時通」就具有阻詐功能，卻長期未被民眾知道；當時除透過報導讓民眾了解，同時也進一步倡議，金融機構應比照地籍異動通知機制，於定存、投保後讓民眾依意願註記指定聯絡人，在解約或大額匯款時即時通知，以降低受騙風險。值得關注的是，現已有16家銀行及16家壽險公司導入「指定聯絡人機制」。

內政部政務次長董建宏分享，2025年平均每日詐騙案件數，從 573 件降至 461 件，財損金額從每日平均4.11億降至2.15億。政府則透過修正「打詐四法」，強化司法體系與處罰，加速攔阻並追回資金，重建台灣社會的互信基礎。

行政院政務委員林明昕表示，政府將持續投入AI防詐工具升級，利用科技辨識可疑訊息，加強宣導教育，並與民間企業攜手合作，讓預警更精準、打詐更及時。​

金管會副主委陳彥良指出，金管會與金融機構協力科技阻詐，透過聯防機制與財金公司的金流分析，精準揪出不法，或可能詐騙的金流，並予以阻斷。金管會也鼓勵銀行與保險業推動第三人預警機制，並參考新加坡安全帳戶制度，在民眾知情同意下鎖定部分資金，在最關鍵之處強化防線。

刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任張文源分享，警方近年建立「被害人預警網絡」，積極尋找可能受害的潛在被害者，並將資料傳送給銀行、地政機關來保護民眾財產安全。

高雄市推動「地籍異動即時通」成效顯著，高雄市地政局副局長張文欽分享，過去一年，透過此機制成功阻詐62起不動產抵押權設定，攔阻金額2.76億元，申辦量成長1.58倍，市政府化積極宣導，有效提升民眾申請意願。

詐騙防不勝防，信義房屋交易安全處部長張艾玲在論壇上分享，「身分文件防護」、「機關防詐合作」、「交易資金守護」、「登記流程管控」和「親友共同把關」五大關鍵防詐心法。她說，這五招就能達到80至90%的阻詐功效。

玉山銀行個人金融風險管理處處長李耀宇分享，除了開辦指定聯絡人制度、強化數位存款帳戶開戶審核機制等防詐利器，玉山銀行也引進AI模型科技防詐，否則平時每日交易筆數約600萬筆，尖峰日更會衝破 1300萬，單靠人力是無法辨識哪些交易隱藏高風險。

南山人壽資深副總經理李淑娟特別強調，防詐不能單兵作戰，南山人壽積極推廣「保單安心聯絡人」制度，讓家人及時介入，在悲劇發生前踩下煞車。但她也說，還是許多長輩不認為自己會被騙，或者不希望讓家屬知道資產狀況，不願填寫，仍需要加強宣導。

更多防詐資訊，請上《今周刊》【 防詐戰略3.0】官網查詢https://events.businesstoday.com.tw/anti-fraud/#/