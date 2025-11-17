反財劃法修正 卓榮泰批：問題更大、行政院會全面迎戰

立法院會14日再度三讀通過《財政收支劃分法》修正案。行政院長卓榮泰今（17日）表示，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列。對此「行政院會全面迎戰」；他還說，明天與地方政府談過後，週四行政院會將討論院版財劃法。

卓榮泰今早出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前，針對立法院三讀通過財劃法修正案表達非常遺憾與訝異；並強調立法院在野黨團這個突然動作，「行政院會全面迎戰」。

卓榮泰表示，上週在立法院總質詢時就說過，行政院本週會正式討論《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，且國發會、財政部與主計總處，上週就發文邀請各地方政府的財政、主計人員，在明天做最後確認，但立法院卻在上週五提前匆匆忙忙通過新再修訂的財劃法。

卓榮泰指出，這個內容將造成更大的問題，這問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將讓政府的總預算無法編列。

卓榮泰說，行政院會在今天做最後再一次的認定內容，明天與地方政府談過後，週四（20日）行政院院會還是會提出《財劃法》的討論，並正式通過後送立法院審議，希望能夠有一個更均衡、更公平、更縮短城鄉差距、且全體國民都能共享的財劃法，這才是因應之道。

