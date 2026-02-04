反財源卻喊福利 藍營轟蘇巧慧政治話術

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市長候選人蘇巧慧4日在網路公布福利政見影片，提出包含「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診及住院部分負擔」等六大福利政見；對此，新北市長侯友宜受訪時表示，我們在有限的預算，都會全方位的照顧所有的族群。

圖／民進黨新北市長候選人蘇巧慧4日在網路公布六大福利政見。（蘇巧慧臉書）

副市長劉和然認為，若對新北市預算結構毫無了解、也缺乏行政經驗，卻輕率對外開出支票，並非良好公共治理行為；新北市人均預算長期偏低，每一項福利與建設政策都需審慎評估，市府升格以來正值大建設、大翻轉階段，若不妥善分配資源，最終恐怕只能以舉債因應，並非市民之福。

蘇巧慧提出「公立國中小學童免費營養午餐」、「零到六歲免門診和住院部分負擔」、「零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒三萬元照顧津貼」、「六十五歲以上假牙補助最高五萬元」，及「敬老卡點數提高至一千點且全年不歸零」六大福利政見；是讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」，不再孤軍奮戰。

國民黨新北市議員江怡臻嚴厲批評，指出蘇巧慧提出的多項福利內容，其實早已是新北市政府既有政策或正在推動中的方向，真正被刻意迴避的關鍵問題，仍是「錢從哪裡來」；她質疑，沒有財源配套的福利承諾，只是包裝選舉的政治話術。

圖／國民黨新北市議員江怡臻質疑，沒有財源配套的福利承諾，只是包裝選舉的政治話術。（新北市議員江怡臻提供）

江怡臻進一步指出，蘇巧慧一方面反對《財政收支劃分法》修法，阻擋新北市爭取合理財源；另一方面，對行政院大幅刪減、苛扣地方一般性與計畫型補助款選擇噤聲，卻又回頭對市民開出一張張福利支票，立場前後矛盾，令人難以接受。

江怡臻痛批，這樣的政治操作本質上就是「反財源、喊福利」，把財政壓力全丟給地方政府承擔，自己卻收割掌聲，極不負責，強調福利政策不是選舉口號，而是必須建立在穩定財政基礎上的公共承諾；若巧慧真的願意棄暗投明，站在新北市民這一邊，支持財劃法修法、反對中央苛扣地方資源，大家當然歡迎。

江怡臻直指，蘇巧慧但若繼續說一套、做一套，用福利當包裝、用騙票當目的，新北市民絕對看得清楚，也不會再被欺騙；反問若六大福利政見如此重要，蘇巧慧擔任立委十年期間，為何未曾推動成為全國政策，卻偏偏等到選舉才提出，動機令人質疑；新北市民自有判斷，不會被空泛承諾所蒙蔽。

