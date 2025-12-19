即時中心／林韋慈報導

今（19）日，朝野立委與多個人權公民團體舉行「反跨境鎮壓倡議行動」記者會。台大名譽教授明居正在活動中表示，中共的監控無所不在，自己也可說是受害者之一。他並提及副總統蕭美琴日前出訪國外期間，曾遭跟蹤騷擾，甚至發生撞車意外，顯示中共的滲透早已透過科技無孔不入，提醒每個人都必須提高警覺、提防中共。

明居正表示，從口音就知道他是外省人，他也強調自己雖是外省第二代，但父親當年是為了躲避共產黨統治才來到台灣。然而，如今的台灣卻面臨中國嚴密的監控與滲透，中共更是天天想著如何統治、侵略並奴役台灣。他直指，中國大陸並不存在真正的公民社會，中國政府的思維是「社會裡發生的事情，我都要知道」，並且始終認為台灣遲早會被「拿回來」。

他坦言，過去七十年來，中國之所以未能對台灣得逞，並非因為民主制度的存在，而是「剛好沒有成功」；中共也十分清楚，若發動武力犯台，勢必面臨內外諸多困難。但關鍵在於，他們從未放棄，解放軍飛機與軍艦幾乎天天在台灣周邊活動，並且持續擴軍備戰，意圖十分明顯。

明居正進一步強調，近年來世界各國反共聲浪持續升高，原因在於中共的野心不只針對台灣，而是對東亞周遭國家甚至其他國家都有野心，國際社會早已注意到這點，台灣並非中共唯一的目標，但將是第一個目標。美國與日本早已看清，因此堅決對抗中共對台灣的打壓。此外，G7、歐盟與北約自2021年至2025年間，相關聲明措辭一年比一年強烈，並明確對中共喊話「不要動台灣」，也讓中共怒氣沖沖，想方設法加以控制、滲透。





原文出處：快新聞／反跨境鎮壓行動 明居正：國際社會年年喊話「不要動台灣」

