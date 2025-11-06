李迪權的作品《聖徒》，以巨幅木刻版畫呈現社會運動者的身影。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市文化局主辦的《反身日常－2024南瀛獎得主特展》，七日至十二月十四日在新營文化中心登場，彙整去年南瀛獎得主李迪權、廖昭豪、鄭子芸與張益誠的創作成果，透過多元媒材與深刻視角，展現藝術如何從日常出發，引領觀者看見作品更深的文化意涵。

文化局表示，「南瀛獎」為該局長年推動的重要藝術徵件計畫，主要為發掘具潛力與實驗精神的藝術創作者，並提供展出平台，支持創作。

這次特展主要為讓藝術家的作品能在公共空間中被看見，也激發南瀛獎得主創作能量；同時透過展覽、座談與媒體推廣，期盼讓「南瀛獎」不僅是榮譽的象徵，更是藝術家持續創作的重要支撐。

文化局指出，李迪權的作品《聖徒》，以巨幅木刻版畫呈現社會運動者的身影，作品暗示十字架形構圖，象徵信念與犧牲；藝術家紀錄並展現藝術如何成為社會行動的力量，觀者在觀看中被喚起思考與感知，作品本身即是一種反身性的實踐。

廖昭豪的作品《內牆風景採集計畫》，以鐵皮牆上的破洞為出發點，採集街邊物件與殘破地景，觀者需透過孔洞窺視作品，重新認識生活中被忽略的現象與議題，展現藝術如何引導大眾反思日常。

文化局說，鄭子芸與張益誠的作品《我不是機器人》，以網路驗證系統為靈感，探討人機界線與人工智慧的模糊性；作品中機器人不斷重複動作，試圖證明自己不是機器人，反映出人類在數位時代中對自身真實性的焦慮與辨識，展現反身性如何滲入科技與生活之間。

文化局表示，這項展覽十五日下午二時將在於新營文化中心意象廳舉行開幕式；十二月六日有一場藝術對談，以「當代藝術的反身日常」為主題，深入探討藝術與生活之間的交織與反思。