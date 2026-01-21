文 ‧ 李三財

邁入2026年，媒體頻頻傳來股市大好的訊息，但我心中始終抱持著「各有前因莫羨人」的淡然。或許正值生命的週期低谷，自顧不暇之餘，對於外界的繁華並無太多關注。日本經營之聖稻盛和夫曾言：「生命的挫折低谷可以視為人生的起點，勇氣和意志力可以幫助人克服困難」，世然。或許正值生命的週期低谷，自顧不暇之餘，對於外界的繁華並無太多關注。日本經營之聖稻盛和夫曾言：「生命的挫折低谷可以視為人生的起點，勇氣和意志力可以幫助人克服困難」，世新大學人文社會學院前院長羅曉南近日到訪也和我分享到相似觀念，都帶給我莫大的鼓舞。

盼更多同理心理解他人與人生

這段沉潛的過程，讓我更深刻地體察人間疾苦，未來也會以更強烈的同理心去理解他人與人生。我也藉此全面省思過去：在工作上是否已竭盡全力？是否因過度慷慨而失衡？個人或是組織變革中去蕪存菁的速度是否過慢？以及該如何根治拖延症？衷心期盼，今年能從這些反思中獲得真正的改變。

祈求從公益與互動中獲取溫暖 達到共好

今年最令我開心的事之一，是元旦與弘道老人基金會的十二位志工們相約在「就諦書屋」齊聚。在彭淑蓤小姐的愛心支持下，我們共同完成了一場小型義賣公益活動。大家的信賴，並從與長者的互動中，我領略到他們優雅的生活態度，並從交流中獲得溫馨的鼓勵。

在台灣生活近三十年，宜蘭是我們家人最常去的地方。2021年在宜蘭購買的小套房今年即將交屋，看著全新的社區並結識到新朋友，一切顯得格外美好。人生在追逐目標與財富的過程中，往往容易遺忘初心，我很慶幸自己還記得小時候的夢。未來，我可以在這裡看星聽海、沉澱放鬆，並邀請好友前來談天。宜蘭各鄉鎮地貌與美食各有千秋，無論是具備地緣特色的無菜單料理，或是蘇澳馬賽那口感與價格俱佳，足以媲美名店烤鴨的柴木燒烤甕仔雞，都讓人流連忘返。



持續尋求商業突破 轉化為實質的社會影響力

新的一年，我將持續去年確立的方向，努力在商業上尋求突破，並將公益關懷調整為「社會企業」的形式，轉化為實質的社會影響力。去年很榮幸與僑委會建立了良好的溝通管道，這給了我在協助僑外生的事務上更具信心。未來，我希望能持續透過文字書寫，關懷移民及僑外生議題，並提出具建設性的建言。

傳統文化的傳承是重要的事情，1月24日晚上台灣僑外生協會將舉辦僑外生書法慶新年公益活動，特別邀請王道存老師帶領僑外生們揮毫寫春聯。希望透過這樣的文化體驗，讓離鄉背井的學子們感受華人傳統春節的溫暖，一起過個好年

※ 理財周刊1326期 更多精采文章：

發行人語 ＞ 台美貿易協議受惠股

全球理財觀 > 藥華藥從2024-2025年質變到2027年的進化

高資產一籃子黑馬股 > 多方倉整體賺47.75元 多空總績效獲利30.25元

理周戰情室 > 台股續揚 法人買財報轉佳股 美光率費半創高 美股超級財報週展開

封面故事 > 關稅新秩序 台股新贏家

公司Call Memo > 大立光切入AI眼鏡與機器人視覺

ETF風雲榜 > 主動式ETF正式分流，經理人怎麼出招？ ETF買ETF 含積量大對決

許江鎮博士解法說 > PCB成長動能增溫 尖點獲利攀升

飆股鑫天地 > 財報財測超預期 內外資大舉調高目標價

500萬投資組合實戰擂台 > 欣銓大賺13.2萬元 周獲利2萬元

選股早知道 > 美光買廠+南亞科提高資本支出=2026記憶體好年

AI智能交易 > 高檔震盪下的資金布局術 抓住科技成長與傳產補漲雙主線

價投實踐家 > AI的算力鐵軌與電力心臟—從傑文斯悖論看AI時代的「造王者」與「印鈔機」

港股投資風享 > 降息+美元走弱 港股可望更上層樓

財經趨勢透視鏡 > 地緣風險飆升 黃金白銀頻創新高

房市觀察 > 2025國家卓越建設獎金質獎 最佳規劃設計類住宅類-富旺千蘊

房市放大鏡 > 消失的天龍國～台灣房市軸心正式南移

解碼房市 > 公私協力新典範 新北住都「580專案」啟動城市更新的關鍵引擎

解碼房市 > 土石方之亂 房市屋漏偏逢連夜雨！

理善大家來 > 反躬自省 砥礪前行2026展望

理財我最大-寶山會客室 > 蘇書平：從跨國巨頭顧問到數位轉型推手