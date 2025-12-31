反軍演 Quad美日澳印大使 北京開小會

共軍東部戰區近日在台灣周邊展開大規模聯合軍演，國際社會也關切。美國駐大陸大使龐德偉12月30日在北京召集日本、澳洲、印度3國大使，舉行「四方安全對話」（Quad）大使級會議；法國、德國和英國也關切大陸對台軍演，重申反對單方面以武力改變現狀。

龐德偉會後在社群平台X發布四國大使合照，稱Quad是一股「為善的力量」，致力於維護「自由開放的印太地區」，並強調四國關係持續穩固。港媒《南華早報》引述分析指出，美方選在解放軍軍演期間公開舉行會晤，明顯具有政治象徵意味，意在對外展示所謂「團結與決心」。

廣告 廣告

不過，亦有專家直言，Quad內部實際面臨不小挑戰。隨著川普重返白宮，美印關係因貿易爭議急速降溫，原訂於今年舉行的印度Quad峰會已宣告延期，川普也傳出不再計畫出席相關峰會。美國智庫學者指出，川普政府對美印關係的施壓，正讓Quad承受相當大的結構性壓力，其凝聚力與實質影響力備受考驗。分析指，在軍演期間舉辦並高調曝光，更多是傳遞政治訊號，實際戰略效益有限。

與此同時，歐洲多國亦對共軍演訓表達關切。歐盟對外事務部、英國、法國與德國12月30日相繼發表聲明，強調台海和平穩定對區域與全球安全及繁榮具有戰略重要性，反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀，並呼籲各方保持克制、透過對話解決分歧。

其中，澳洲與日本更已直接向中方表達憂慮與關切。

我外交部昨重申，維繫台海和平穩定已是國際共識；台灣作為負責任的國際社會成員，將持續與理念相近國家齊心協力，共同維護全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。

對於日、澳及歐盟機構等接連發聲，大陸外交部31日回應批評相關國家「十分虛偽」，指其對台獨分裂勢力與外部干涉行徑視而不見，卻對中方捍衛主權的行動說三道四。陸方重申，台灣問題純屬中國內政，敦促有關國家恪守一個中國原則，停止干涉中國內政。