反轉少見喉癌全喉切除惡夢 單孔機器手臂助留聲

（中央社記者陳婕翎台北11日電）46歲黃小姐咽喉有腫塊，延誤1年半才轉至林口長庚檢查，在喉嚨深處發現鴿子蛋大小腫瘤，確診少見第3期咽喉小唾腺癌，原需全喉切除，改以單孔機器手臂完成切除並保留聲帶。

黃小姐健檢時發現咽喉有一顆光滑腫塊，初診醫師判斷可能是良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，因為沒有不舒服，也無外觀異常，吞嚥、呼吸、說話都很正常，唯一的變化只是打呼聲音變大，因此延誤就醫近1年半，原本想與腫塊共存，但隨著腫塊持續變大，後續就醫建議進一步檢查。

黃小姐轉診至林口長庚醫院後，利用內視鏡檢查發現喉嚨深處有一顆鴿子蛋大小腫瘤。深部切片後確診為少見的咽喉小唾腺惡性腫瘤，腫瘤已侵犯喉部外側組織，屬於第3期的晚期喉癌，這種大小與侵犯程度多半需要全喉切除。

黃小姐今天在記者會上回憶，所幸醫療團隊運用單孔達文西機器手臂進行「內外複合喉保留手術」，成功完整切除腫瘤，同時精準保留聲帶。她在術後2週便恢復正常說話與飲食，後續僅需定期追蹤，無需再接受其他治療。

林口長庚醫院耳鼻喉部部主任方端仁指出，全台每年約有500名新增咽喉癌患者，多為有菸酒習慣的男性。由於早期症狀不明顯，頂多只有聲音沙啞，許多人確診時已屬晚期。晚期咽喉癌常以放療或化療盡量保留喉部功能，但仍有超過5成患者最後需要全喉切除才能保命。

「咽喉小唾腺癌」屬少見的咽喉癌，方端仁表示，咽喉小唾腺癌目前暫時沒有明確危險因子，只占所有喉癌約1%，推估每年新增約5至10例，男女皆可能罹患，以中壯年最常見。除了喉部外，也可能發生於顎部、鼻腔等處，這類腫瘤多為惡性，屬頑固型癌症。

方端仁提到，咽喉小唾腺癌外觀常與囊腫或淋巴結腫大相似，容易被誤判為良性。過去咽喉小唾腺癌治療效果不佳，甚至有患者在放化療後因大血管破裂而死亡；若已進入晚期，往往只能以全喉切除根治，「為了保命，只能捨棄整個喉嚨」。

方端仁提醒，若健檢發現囊腫或淋巴結腫大，且一段時間後未消退，應至大型醫院進一步檢查。雖然此癌症進展較慢，但仍需保持警覺；若未及時治療，腫瘤可能阻礙呼吸與吞嚥，最終在不得已的情況下，只能切除整個喉嚨，而患者多半也無法再說話。（編輯：張雅淨）1141211