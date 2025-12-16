反轉！台中家樂福青海店不關了 業者宣布「繼續營業、24小時都在」

台中市 / 林彥廷 綜合報導

台中家樂福青海店上個月突然發出公告表示「由於租約到期，家樂福青海店將營業至114年12月22日(一)晚間23:00」。公告曝光後隨即引發熱烈討論，而業者今（16）日宣布「將繼續營業、我們24小時都在」。

家樂福青海店今日於臉書粉專上發文表示，「各位住在大台中的厝邊頭尾，金拍謝啦！今天要在這邊鄭重跟大家報告一個好消息：青海店要繼續開！繼續努力！繼續為大家服務啦！」

業者指出，感謝地主體諒給大家買東西的方便，也聽到很多老顧客說捨不得的聲音。經過多次交換意見，將繼續營業，「 半夜睡不著想逛賣場？有！我們24小時都在！ 商店街的店家呢？都在！全部照常營業！不用煩惱以後要去哪裡買，家樂福青海店都在這兒，人情一樣暖，東西一樣多！ 不論下班、下課，還是半夜肚子餓，歡迎隨時進來坐坐喔！」

廣告 廣告

貼文曝光後讓不少網友說「天啊！好開心喔！感謝地主聽到我們的心聲」、「太開心了」、「太感動了」、「不要玩民眾（喂～」、「真的要喜極而泣了！」等。





原始連結







更多華視新聞報導

載豬瘟肉挨罰300萬？ 貨運業者稱誤會：未接獲處分

手機黏著度高衍生營業新模式 維修到凌晨.到府服務

高雄日式飯糰店原址續營業 證明台灣是講法律地方

