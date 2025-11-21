反轉！大媽勇奪深圳模特冠軍 真正女模組后座是她

組委會表示，廣東省模特兒冠軍的得主並非15號選手。（圖／翻攝自紅星新聞微博）





模特兒選美比賽總是受人關注。然而，近日由深圳多家公司聯合贊助的第28屆國際模特兒大賽廣東省賽區，卻因一個嚴重的頒獎烏龍事件在網路上刷屏並登上熱搜，讓外界對其專業度產生質疑。

綜合陸媒報導，這場爭議的起因於，女模組廣東省冠軍為編號15號選手，其年紀與體態與一般大眾對模特兒的審美標準相去甚遠，讓許多人直呼「看不懂」，並質疑賽事的公平性。儘管如此，也有人肯定15號選手敢於在舞台上自信放光的勇氣，但認為將「省冠軍」的榮譽頒給她，實在是太過離譜。

廣告 廣告

面對排山倒海的質疑聲浪，賽事組委會於11月19日正式發出聲明，對頒獎烏龍事件作出解釋與澄清。組委會表示，廣東省模特兒冠軍的得主並非15號選手，而是37號選手。之所以出現這種誤會，完全是工作人員的疏失，拿錯了獎狀。組委會同時說明，15號選手實際獲得的榮譽是「太太組的冠軍」，該組別的參賽者皆為50歲以上的女性。

真正的冠軍37號選手，其外形氣質出眾，身形高䠷，她也在參賽過程證明她的專業表現力。37號選手之所以脫穎而出，是經過多輪走台和服裝表演評選出來的，並非如外界所猜測的「內定」。這起烏龍事件最終雖然透過組委會的澄清讓真正的冠軍「扶正」，並還給了37號選手應有的榮譽，但同時也凸顯了組委會極度不專業的流程疏失。

這場原本希望藉由賽事達到宣傳效果的活動，反而因為頒獎環節的混亂，帶來了一場公關危機。這不僅對15號太太組冠軍造成了影響，讓她無辜面對外界的質疑，也讓真正的廣東冠軍37號選手差點成了不知名的得獎者。在自媒體時代，任何流程細節都可能被放大檢視，主辦方應當對流程進行更詳細的檢查，避免類似的錯誤再度發生。

更多東森新聞報導

醉男上錯車、運將沒確認 載客烏龍變糾紛

鬧烏龍！張麗善粉專誤傳「上班上課」秒刪 縣府回應了

TPBL／紀錄台鬧烏龍！聯盟嚴厲譴責 懲處內容曝光

