反送中人士拳館遭潑漆 港人9小時快閃犯案

台北士林今（4）日清晨發生潑漆恐嚇事件，一處住宅及周邊道路遭潑紅漆，現場散落大量被害人照片，恐嚇意味濃厚。據了解，受害人為在台港人、反送中運動者湯偉雄，其泰拳工作室去年底曾遭潑紅漆，今晨再度遭攻擊。

現場散落大量被害人照片，恐嚇意味濃厚。圖／台視新聞

警方成立專案小組追查，2小時內鎖定嫌犯為46歲台籍港人梁姓男子，調查發現，梁男3日晚間11點入境台灣後，先前往新北三重購買紅色油漆兩罐，隨即到士林住宅犯案。

廣告 廣告

警方指出，梁嫌在犯案後搭乘計程車到萬華西門町一帶徘徊製造斷點，丟棄黑色帽子換成白色，再轉乘另一計程車直奔桃園機場，搭乘上午8點17分班機逃回香港，離境時雙手仍沾紅漆。

梁姓男子涉嫌恐嚇及毀損罪，警方已開立拘票，若梁嫌再入境台灣將立即拘捕，並持續追查是否有其他共犯。

※犯罪行為，請勿模仿

※善待他人，尊重彼此

台北／吳柔廷 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

憾！北市信義區女騎士捲水泥車底 明顯身亡

才剛辦「兆元宴」！黃仁勳愛店「磚窯」餐廳今清晨驚傳火警竄煙

北市大安區住宅大樓竄火！ 2住戶送醫不治