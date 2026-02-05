反送中拳館再遭潑漆! 犯嫌8小時手沾紅漆快閃離境

台北市士林區文林路上一間由湯姓港人經營的泰拳館，今日清晨6時許再度成為攻擊目標。巡邏員警發現該拳館樓下鐵門遭潑紅漆，現場散落大量印有湯男肖像及「欠債還錢」字樣的白紙，恐嚇意味濃厚。

警方立即成立專案小組展開偵查，2小時內即鎖定46歲台籍港人梁男涉案。根據警方調查，梁男於2月3日深夜11時許入境台灣，隨即前往新北市三重區購買紅色油漆2罐。今日凌晨2時許，梁男前往湯男拳館樓下實施潑漆並撒布恐嚇傳單。

犯案後，梁男展現高度反偵查意識。他先搭乘計程車前往萬華區西門町一帶徘徊，試圖製造斷點，隨後轉搭另一輛計程車直奔桃園機場，並於上午8時17分搭機潛逃至香港，全程僅8小時即完成犯案並出境。

這已是該拳館第二次遭受攻擊。去年11月23日，一對男女假裝上門了解課程，離開2小時後返回潑紅漆，隨即搭機離境。值得注意的是，湯男因參與香港反送中等社會運動，在首次案發前3天剛被港府通緝。

陸委會今年1月底已將此類事件定調為中共指揮港人執行的「跨境鎮壓」行動。香港民眾「浪子」在台北國際書展受訪時表示，2019年反送中運動後，香港社會急速轉變。《港版國安法》實施後，香港已極度不安全，條文模糊導致任何行為都可能被指控為煽動罪。

浪子指出，過去香港人普遍「只管賺錢、不談政治」，但反送中讓他深刻意識到自由的珍貴。他回憶英國統治時期，即使制度不民主，但社會仍保有高度自由，可以批評政府而無需擔心後果。相較之下，現在的香港「已經全面大陸化」。

對於媒體角色，浪子表示，反送中期間《大紀元》的報導表現讓他印象深刻。許多媒體不敢報導的內容，《大紀元》敢於揭露真相，提供有脈絡、有證據的深度報導。他認為，中共害怕的是不受控制的獨立思想和群體力量。

士林分局長許城銘今晚召開記者會，強力譴責不法暴行，重申保護在台港人安全與自由的決心。警方已開立拘票，梁男若再入境台灣將立即拘捕。全案已報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，持續追查有無其餘共犯。

