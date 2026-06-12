反送中7週年不遺忘！第三屆香港人權作品展登場 360線上展同步開放

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反送中衝突6週年時，香港邊城青年喊話，港人抗爭不息、記憶不死。 圖：香港邊城青年提供

[Newtalk新聞] 以「保護、希望與抵擋」為主題的第三屆香港人權作品展，自6月2日起至8月30日在二二八國家紀念館展出，透過藝術創作呈現香港人權與自由議題。主辦單位表示，本屆展覽精選30件作品，盼藉由藝術與對話，讓更多人關注人權價值，而展覽360度線上模型也已正式上線，民眾即使不在現場，也能透過網路走進展場。

主辦單位指出，距離香港「反送中」運動已過七年，儘管時間持續推進，有些人離開了、有些聲音逐漸沉寂，但相關記憶仍然存在，而記憶本身就是一種抵抗。展覽希望透過藝術作品保存歷史記憶，讓關於自由、人權、勇氣與守望的故事持續被看見。

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本次展覽以「保護、希望與抵擋」為題，集結30件來自不同創作者的作品，透過繪畫、裝置藝術等多元形式，呈現對自由與人權議題的思考，並傳達對抗恐懼、拒絕失聲的精神。

除了靜態展覽外，主辦單位也規劃系列影展及座談活動，邀請民眾透過觀影、交流與討論，進一步理解香港人權議題與其背後的社會脈絡，共同守護民主與人權價值。

主辦單位表示，為讓更多民眾突破地域限制參與展覽，今年特別推出360度線上模型，透過數位技術完整重現展場空間，讓觀眾能以線上方式瀏覽作品內容，感受展覽所傳遞的理念與訊息。

第三屆香港人權作品展360線上模型網址如下：

https://my.matterport.com/models/untL6jddfDR

主辦單位強調，當記憶被保存、故事被傳達，希望便能持續延續，也期盼透過展覽讓更多人關注人權議題，一同守望自由與民主價值。

第三屆香港人權作品展展期自2026年6月2日至8月30日於二二八國家紀念館展出，360度線上模型亦同步開放參觀，歡迎民眾透過實體或線上方式參與展覽，共同關注香港人權議題。

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