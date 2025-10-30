反關稅廣告風波未歇 川普稱與加總理會談「愉快」

（中央社空軍一號機上30日綜合外電報導）就在美國與加拿大爆發新一波關稅爭議之際，美國總統川普今天表示，他與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談「愉快」。

法新社報導，川普在空軍一號（Air Force One）上被記者問到與加拿大的最新發展時說：「我們和他進行了一場非常愉快的對話。」

加拿大一支廣告引用前美國總統雷根（Ronald Reagan）演說片段，警告對進口商品課徵高額關稅可能對美國經濟造成負面影響，引發川普不滿而宣布對加拿大進口商品加徵10%關稅，並暫停與加拿大的貿易談判。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加拿大總理卡尼在內的一群世界領袖，昨晚在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，與川普共進晚餐。

川普25日宣布對加拿大商品加徵關稅，並稱加拿大引用前總統雷根1987年演說的反關稅廣告「虛假不實」。川普未透露對加拿大加徵的關稅何時生效。

就在昨天晚宴前幾小時，川普還在社群媒體發文表示，自己「不是來韓國看加拿大的」。

在昨天的領袖合影中，川普與多位其他國家領袖寒暄問候，但未與卡尼互動。不過，兩人入座後，川普短暫地指向卡尼，卡尼也回以手勢致意。（編譯：劉淑琴）1141030