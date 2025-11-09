反關稅是蠢蛋！川普讚美國全面迎接高光時刻：沒關稅就沒現在

記者高珞曦／綜合報導

美總統川普在第2任期推行新關稅政策，可能面臨在最高法院敗訴命運，有投資人認為是關稅鬆綁訊號，美股3大指數收紅盤。川普9日開嗆「反對高關稅的都是蠢蛋」，沒有關稅就沒有現在的好風光。

美總統川普自認高關稅政策「震懾」全球，讓每個人都獲得至少2000美元的紅利。（圖／美聯社）

川普9日在自家社群平台Truth Social發文，直指「反對關稅（政策）的人都是蠢蛋」！他說，美國現在是世上最富有、最受尊敬的國家，且通貨膨脹幾乎為零，股市創下新高，許多人開始投資美國401K退休金帳戶，該帳戶餘額達到歷史最高水平，對退休族群非常有利，「我們每年收入達數兆美元，很快就可以償還37兆美元（約1146兆元新台幣）的龐大債務」。

川普提到，除了這些好處，企業對美投資額同樣創歷史新高，工廠、企業如雨後春筍般出現，帶來更多發展機會，如果扣掉那些高收入人群，其他美國人每人都將獲得至少2000美元（約6.2萬元新台幣）的紅利。他還強調，「如果沒有這項高關稅政策，我們什麼都得不到」。

