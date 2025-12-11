反陳玉珍提助理費除罪化 國會跨黨派284助理連署發聲明

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱等多位民進黨立委在立院司法及法制委員會外，連署聲援國會助理捍衛應有的勞動權益，並反對國民黨立委陳玉珍等提案修法，反助理費除罪化。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 針對國民黨立委陳玉珍等人提案助理費除罪化修法，引發國會助理工會反彈。國會助理今（11日）再發出連署聲明，說明截至今天上午11點為止，已有49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室、2黨團，共計284位助理連署，請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案。

國會助理發動連署，今於立法院紅樓樓邀請各黨派立委連署支持，多名民進黨立委現身力挺。連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞，同時是民進黨立委陳秀寶的助理發聲明表示，他們是一群在立委身邊默默耕耘的政治工作者。他們協助委員站在質詢台上監督行政機關、處理問政瑣事，更努力兌現與選民的承諾，堅定地為各自的信念努力。

聲明表示，默默耕耘的他們，非到萬不得已，實在不想以這種方式佔用媒體資源。今天選擇以不露臉及不發言的方式邀請立委連署，希望將焦點放在立委與助理間的承諾，也請立委們在面對選民的時候，不要忘記回頭看看背後這群一直支持著您們共同打拼的助理們。

聲明表示，他們的訴求真的很簡單，只是想請陳玉珍撤回讓助理們失去勞動權益保障的提案，真的只是這樣而已，別無所求，這項提案迫使助理們走在鋼索上，助理們戰戰兢兢的為委員付出，卻看不到未來的方向。

聲明強調，他們深刻明瞭若提案委員們執意通過提案，我們無力更無法去要求委員們停止行使職權，但衷心希望委員們以及社會大眾可以理解國會助理的心聲與困境。

