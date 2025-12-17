反飛彈最後防線 海劍羚將量產

中科院證實，海劍羚防空系統已於10月通過海軍作戰測評。（本報資料照片）

由中科院主導研發的國造「海劍羚」艦載防空飛彈，國防部長顧立雄17日證實已成功通過作戰測評，海軍將依需求評估量產。中科院私下也證實海劍羚防空系統已於10月通過海軍作戰測評。該防空系統是多聯裝的艦載近程防空飛彈，設計源自美軍的RIM-116飛彈與海公羊（SeaRAM）武器系統。

顧立雄昨赴立法院備質詢，被媒體問及有關國造海劍羚防空飛彈進度，他表示，海劍羚是中科院的科研案，經過作戰測評之後已成功，接下來海軍要根據需要在相關載台上進行評估量產，但詳細規畫無法公開說明。

主導科研的中科院也證實，海劍羚防空系統確實在10月按核定計畫通過海軍作戰測評，相關量產部署事宜，因涉及國防機敏事務，中科院院援例不予評論。

至於外傳海劍羚飛彈日前作戰測評時，從海軍高雄號裝備測試艦上升空，分別成功攔截靶機與雄風二型反艦飛彈的靶彈，而且均為直接命中目標；但中科院昨未證實有擊落雄二靶彈一事；因為若真有其事，我國就會列入成功「攔截攻艦飛彈實績」的國家。

海劍羚是中科院以「劍影專案」為名研發的國造艦載近程防空飛彈系統，並於2015年台北國防展首度公開海劍羚的研製，其設計源自美軍的RIM-116飛彈與海公羊武器系統。

據悉，海劍羚飛彈系統將有3型，包含12聯裝小型作戰艦艇的獨立型、24聯裝中大型艦艇的戰系型海劍羚，以及陸上機動型飛彈系統；未來將作為艦艇及機場、重要設施防空及反飛彈最後一道防線。