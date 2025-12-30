反駁經濟學人「台灣病」論述 央行：未刻意壓低台幣匯率

《經濟學人》日前報導台灣央行長期壓低新台幣匯率，帶來「台灣病」隱憂，中央銀行繼日前發布澄清後，昨（30）日再以英文書面提出八大論點致函《經濟學人》，強調未刻意壓低新台幣匯率，干預外匯市場並非台灣產業政策一環。

央行共提出八大論點，涵蓋匯率、房市、貿易順差、購買力、盈餘繳庫等議題。央行強調無法也不能針對特定產業進行調整匯率，匯率並非台灣貿易順差擴大主要影響因素。

央行八大論點，首先強調，台灣自1989年實施管理浮動匯率制度，僅在匯率過度波動時進場調節，以維持新台幣「動態穩定」，並非刻意壓低匯率。長期觀察，新台幣呈現區間波動並溫和升值，並未出現持續性低估情形。經濟學人報導引用大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，央行反駁，大麥克指數屬購買力平價（PPP）概念延伸，並不是判斷匯率是否低估或高估的工具，更不宜以單一商品推論一國匯率政策。

第二，經濟學人質疑央行壓低新台幣匯率，維持出口商競爭力，央行反駁，外匯市場參與者多元，匯率由市場供需決定，相關調節措施並非產業政策的一環。

第三，針對台灣經常帳順差及貿易順差議題，央行表示，全球金融帳交易規模已遠高於經常帳，匯率與貿易順差關聯性下降，台灣經常帳順差反映人口老化、高儲蓄率、低投資率及高科技產業競爭力提升，並非匯率低估所致。

第四，央行指出，外匯存底除匯市調節外，亦包含投資運用收益。外資高度涉入台股，且資金常於短期間內巨額且集中流出入，嚴重影響新台幣匯率穩定，充裕的外匯存底，能因應外資大量進出及地緣政治風險。

第五，央行強調，影響房價因素眾多，利率僅是其中之一。

第六，台灣物價長期穩定、實質購買力持續提升，勞動成本下降是反映產業別之消長，與電子資通訊產業生產力大幅成長，與新台幣匯率無關。

第七，針對國內壽險業與央行SWAP議題，央行指出，壽險業海外投資是因國內長天期投資工具不足，SWAP為一般流動性管理工具，目的在穩定外匯市場，並非誘導壽險業擴大外幣風險曝險。

第八，央行強調，盈餘繳庫並非央行法定經營目標，亦非央行績效評估重要指標，央行不須、也不會為增加盈餘繳庫數，而壓低新台幣匯率。

