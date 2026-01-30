反駁赴美掏空台灣！台積電前副總「媽祖分靈」妙喻：還是要定期回祖廟加持

台積電前副總經理陳建邦近日在網路節目以「媽祖分靈」比喻台積電赴美。翻攝TFC 台灣事實查核中心YouTube



近日台美關稅拍板，台灣獲得15％不疊加的稅率，並將由台積電等企業對美投資2500億美元。對此，台積電元老、前副總經理陳健邦近日在網路節目受訪比喻，台積電赴美設廠如同「媽祖分靈」一般，即使分靈之後仍須定期回祖廟加持、維持法力，認為台灣不僅不會被掏空，且會越來越重要。反紫光奇遊團成員許美華大讚，這是反駁「台積電變美積電」掏空造謠，最棒、最精準、最厲害的精妙比喻。

對於台積電赴美投資引發各界討論，網路甚至流傳台積電將外派1.8萬工程師、2300家企業外移掏空台灣等假訊息，TFC台灣事實查核中心27日播出的Podcast節目《新聞真．假掰》中，台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽專訪台積電元老、前副總經理陳健邦，對於陳健邦曾以「媽祖分靈」來比喻台積電赴美設廠一事，請他進一步分享相關看法。

陳健邦提到，當時為什麼用分靈來比喻？是因為當時報紙標題是「川普移山」、「川公移山」，聽起來就像川普要把台積電搬走，台灣快要完蛋了，因為是一種比較激動的情緒，所以他才會用「媽祖分靈」、「菩薩分靈」，這樣說大家比較聽得懂。

陳健邦解釋：「實際上要怎麼做到菩薩分靈出去？祂在美國可能香火旺盛，但是把你東西都搬走嗎？」他直言，分出去的菩薩還是要定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去，所以套用在台積電上，就是要有新的技術可以繼續轉移給它。

陳健邦強調，因為各式各樣的原因，每個新世代的技術開發都要花費2、3年以上，這很耗時間、成本，這件事目前10年之內都只能在台灣做，只有這樣子才有辦法保證，當美國廠有需要的時候，台灣有辦法很快即時的把新的技術給它。因為一開始的技術一定不會太成熟，不成熟的東西丟出去就會是災難，一定要把它發展到相當成熟，才讓它到國外去。

對於陳建邦「台積電去美國投資，就像媽祖分靈」的說法，反紫光奇遊團成員許美華29日在臉書發文大讚：「這是我現在看到，反駁『台積電變美積電』掏空造謠，最棒、最精準、最厲害的比喻了。」她談到，TSMC分靈出去（美國、日本、德國），還要定期回到祖廟（台灣），才能增加法力，因為最先進製程的研發推進，都還在祖廟台灣，「用台灣人一聽就懂的語彙，來講解台積電不可能被掏空、不可能變美積電，阿邦真是太會講了，我以後都要學起來。」

除此之外，許美華也分享剛飛來台灣參加台灣總部尾牙的輝達執行長黃仁勳，也講得很簡單易懂。黃仁勳說，台積電去美國投資，「轉移」（shifting）不是正確的說法，「新增」（adding）看法才正確。他強調：「未來10年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本、以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。」

黃仁勳強調，台積電正在全球布局，對美國來說也是一大優勢，因為這可讓美國具備製造韌性，台積電全球布局也有好處，因此對台積電和美國是雙贏（win-win）的結果，對台積電也是巨大勝利。

