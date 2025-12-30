反駁「台灣病」論述！ 央行致函《經濟學人》直球對決：新台幣沒被低估

[Newtalk新聞] 英國《經濟學人》雜誌日前（11/13日）刊載「台灣榮景的潛藏風險」（The hidden risks in Taiwan’s boom）等文，指稱台灣中央銀行長期透過壓低新台幣匯率，以協助台灣出口，但同時亦導致國人購買力受損、國內房價攀升、金融風險累積等經濟問題。

對此，央行今（30）日發出聲明，已責請研究人員致函《經濟學人》做出 8 點回應，並強調央行不會藉由壓低新台幣匯率，以維持廠商出口競爭力、增加盈餘繳庫數。

央行致函內容如下：

ㄧ、新台幣匯率及購買力平價議題

央行自 1989 年 4 月實施管理浮動匯率制度以來，基於法定職責，於必要時進場調節匯市，以維持新台幣匯率之動態穩定，並未刻意壓低新台幣匯率一長期以來，新台幣匯率有升有貶，呈雙向波動，且長期走升。

此外，以購買力平價（PPP），包括「大麥克指數」，來衡量均衡匯率並不適合；國際間如世界銀行、聯合國等機構，係透過國際比較計畫（ICP）估算各國之 PPP 水準，惟世界銀行、經濟合作暨金展組織（OECD）及 ICP 官方網站均強調，PPP 旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低，PPP 非均衡匯率，且不宜用來衡量匯率低估或高估，更遑論以單一商品來評估一國匯率之高、低估。

二、壓低新台幣匯率以維持出口商競爭力議題

該文認為央行受出口商遊說，刻意壓低新台幣匯率，事實上，金融自由化後，國內外匯市場參與者眾多，新台幣匯率是由多元之外匯供給者與需求者依市場機制共同決定，無法亦不能引針對特定產業進行調整；「央行僅依其法定職責，於必要時調節匯市，以維持新台幣匯率之動態穩定；相關調節措施並非產業政策的一環，亦不會藉由壓低新台幣匯率，以維持廠商出口競爭力。

三、 台灣經常帳順差及貿易順差議題

金融自由化後，無論是全球或台灣，金融帳交易占外匯交易的比重已超逾 9 成，成為影響匯率的主因，匯率與經常帳的關聯性因而顯著降低。

就經常帳順差而言，長期以來，台灣因人口老化、國內投資動引不足，呈現高儲蓄率、低投資率而形成超額儲蓄。台灣經常帳順差持續擴大，反映國內長期儲蓄高、投資低等經濟結構問題；此外，我國出口品之生產原料多仰賴進口，農工原料進口占總進口的比重約 2/3，新台幣匯率升貶，不僅影響出口價格，亦同時影響進口成本，兩者效果部分相互抵銷，使匯率升貶對出口的影響相對有限，亦使匯率作為調整貿易失衡的工具更具侷限性。

尤其自 2018 年美中貿易衝突升溫以來，台灣貿易順差擴大，主要係受惠於國外需求成長、全球供應鏈調整，及台灣產業結構升級與高科技產品的國際競爭力持續提升所致，匯率並非主要影響因素。

四、台灣外匯存底增加議題

台灣外匯存底增加，一部分確實是央行基於維持匯率穩定之法定職責，進場調節匯市所致，但另有一部分則來自央行投資運用所產生之收益。

自 1997 年亞洲金融危機以來，多數小型開放經濟體（尤其亞洲）為因應資金大規模流動之衝擊，多累積外匯存底，以維持匯率穩定，特別是台灣。由於外資高度涉入台股，且資金常於短期間內巨額且集中流出入，嚴重影響新台幣匯率之穩定充裕的外匯存底，能因應資 大量進出之衝擊及較高之地緣政治風險，有助於維持新台幣匯率動態穩定。

五、國內流動性、利率及高房價議題

央行對於調節外匯市場釋出至銀行體系之流動性，已運用各項沖銷工具妥善管理，使國內準備貨幣增升維持穩定，並未隨央行外匯存底之累積而快速增加。至於台灣利率低而平穩，主要係反映通膨率長期相對先進經濟體低且溫和。

另一方面，影響房價因素眾多，利率僅是其中之一，房市問題須仰賴中央相關部會與地方政府共同解決。央行依分工適時採行選擇性信用管制措施，以減緩信用資源流向不動產市場。

例如 2020 年迄今，央行七度調整選擇性信用管制措施，信用資源集中不動產貸款情形逐漸改善，房市交易減緩，房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲預期心理趨緩，政策成效逐漸顯現。而央行利率政策主要係因應國內通膨發展。

六、台灣購買力及勞動份額議題

關於台灣購買力受損之情形，央行指出，台灣長期以來通膨率低且穩定，如以國際清算銀行（BIS）以 64 個經濟體所編製之名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）觀察，1995 年至 2025 年 10 月期間，新台幣 NEER 較 1995 年升 9.6%，惟同期間 REER 則下降 18.9%，兩者間差異主要反映台灣物價漲升較主要貿易對手國漲升低約 35.2%，顯國國內物價長期相對低且穩定，有助於購買力提升。

另自 2021 年底起，政府為因應 COVID-19 疫情及俄烏戰爭等供給面衝擊，陸續採行多項穩定物價措施，包括平穩油電價格，以及調降關稅、貨物稅與營業稅等，減緩國內物價上漲壓力，有助維持國人實質購買力。

此外，依據世界銀行 2021 年 ICP 估算結果，台灣家庭消費之物價水準明顯低於 G7 國家，及南韓、新加坡與香港；另依 IMF 估算，2025 年台灣名目人均 GDP 為 37,827 美元，惟以購買力平價（PPP）計算之人均 GDP 則達 85,127 美元，高於香港（78,919 美元）、加拿大（65,500 美元）、南韓（65,080 美元）、英國（63,739 美元）及日本（54,815 美元）等經濟體一前述數據均顯國，台灣受惠於物價低而穩定的環境，經濟穩健成長，使整體實質購買力持續提升，並無所稱購買力受損之情形。

另該文以單位產出勞動成本下降解釋台灣勞動份額減少，並不妥適；台灣單位勞動成本下降是反映產業別之消長，與電子資通訊（ICT）產業之生產力大升成長；至於台灣勞動份額減少，主因台灣在全球化、技術進步、 融化及國內製造業朝向高資本密集產業金展所致，與新台幣匯率無關。

七、國內壽險業與央行 SWAP 議題

台灣壽險業資產負債幣別錯配，主要因其資金來源以新台幣長期保險負債為主，但限於政府為維持良好的財政紀律，發債規模較小，在國內長天期投資工具不足環境下，業者為匹配資產負債期限及緩解利差損而轉投資海外，並非央行刻意引導。

至於換匯交易為央行貨幣政策工具之一，央行透過參與銀行間換匯市場，充分提供外幣流動性，能降低國內外幣資金成本，並有助於國內產業發展。因此壽險業資產負債幣別錯配、國外投資規模擴張，與央行提供外匯 SWAP 無關。

此外，現行壽險業已採行多項策略以管理匯率風險，加上金管會持續推動強化壽險業體質改革措施，應能提升業者因應金融衝擊之韌性，避免引發金融危機。

八、央行盈餘繳庫議題

盈餘繳庫並非央行之法定經營目標，亦非央行績效評估之重要指標。依「中央銀行法」規定，央行持有之外幣資產因新台幣匯率變動而金生之利得或損失，不得列為當年度損益，因此，央行無須也不會為增加盈餘繳庫數，而壓低新台幣匯率。

金融自由化以後，匯率已非單獨由經常帳決定，央行干預外匯市場也非台灣產業政策之一環，加上美國財政部透過年年度匯率報告，密切關注主要貿易對手國的匯率政策，台灣更無能引操縱匯率。央行強調，匯率政策向來維持新台幣匯率的動態穩定，以促進金融穩定，進而協助台灣經濟持續成長。

