反駁《經濟學人》 經濟部、國發會持續捍衛

[NOWnews今日新聞] 《經濟學人》上週稱台灣罹患「台灣病」，台灣央行為了維持出口，選擇壓低新台幣匯率。對此，經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯昨（19）日接連反駁，龔明鑫更說「有病的是講我們有病的人」。兩人今（20）日在立法院經濟委員會接受質詢持續捍衛台灣經濟並非單一匯率可主導。

國民黨立委謝衣鳯質詢龔明鑫、葉俊顯表示，「你們兩人昨天很硬，對不對」，一起都槓《經濟學人》的台灣病論述。龔明鑫說明，台灣經濟發展不錯，應該是一個模範生，「台灣的經濟沒有生病。」

對於《經濟學人》說台灣新台幣長期低估，謝衣鳯問兩人是否認為新台幣應該要升值，心目中是否有合理的新台幣匯率，是否應該要繼續以出口為導向，還是轉為內需市場？



龔明鑫認為，對方意思應該是希望新台幣升值，而台灣應該要以國際市場為主；至於合理匯率區間，他無法來認定，因為這必須尊重市場機制，即便謝衣鳯持續堅持經濟部長、國發會主委應該要講，但兩人均稱這是央行職責。



龔明鑫僅表達，台灣匯率相較於其他國家相對比較穩定，其他國家還是有所起伏，但也沒有影響到台灣出口表現，顯然匯率並非影響到台灣出口好壞的單一因素條件，就像台灣現今表現好是因為AI商機帶動一樣。



但謝衣鳯也提醒，對於國內傳產中小企而言，匯率就相當重要，「經濟部長要去對央行提出的要求嘛！」龔明鑫說，自己有在央行理監事會盼望匯率可以維持穩定，否則波動太大，廠商沒有辦法報價；七大工業國也曾表達，政府不應該干預匯率，但如果波動太大，政府是可以介入的。



葉俊顯則說，《經濟學人》沒有考慮台灣的出口結構已經跟30、40年前有所不同，那麼就不太適合拿過去方式來看，因為台灣現在出口商品特殊性比較高，也就是其他國家無法生產的。



謝衣鳯再強調，國內傳統產業、中小企商品都沒有所謂的特殊性，除了匯率之外，還有沒有其他替代方式？



葉俊顯表示，台灣過去30、40年來都集中在傳產，傳產也有提出許多轉型作法，如紡織採用環保素材，進入運動市場等，這些具有特殊性產品，就不會因為匯率差異性影響到出口。



再者，因為台灣企業都會接國外生意，許多廠商拿到錢也不見得會直接換成新台幣，而是存在國外戶頭或買美債避險，所以《經濟學人》認為台灣出口直接連結台灣匯率，其實並不明顯。

