反駁AI泡沫論 黃仁勳：未來需要為基礎設施再投資數兆美元

人工智慧（AI）在全球迅速發展，投資金額龐大，引發泡沫化的疑慮，AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳表示，開發和驅動生成式AI模型所需的基礎設施，未來還需要再投入「數兆」美元資金。(請聽AI報導)

根據法新社報導，黃仁勳21號在瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表談話時指出，如今的AI浪潮「已經啟動人類歷史上最大規模基礎建設計畫」，他說：「我們目前已經投入數千億美元…但在能源、雲端運算和電子等領域，還需要建設數兆美元的基礎設施。」

部分觀察人士警告，AI投資熱潮看似越來越可能泡沫化，恐怕很快破滅。黃仁勳對此感到不以為然。他說：「AI泡沫的說法來自於投資金額龐大，而之所以需要大筆投資，是因為我們必須建構支撐AI各層應用所需的基礎設施。」他認為這個機會確實非常難得。

對於外界擔憂AI可能將會大量取代工作崗位，黃仁勳強調，AI進入職場反而會創造新型態工作，由於運行和訓練AI需要建設數據中心，水管工、電工及建築工人有望拿到6位數美元薪資。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。