反骨男孩全員解散！孫生「遭解約9個月」宣布組新團 徵才條件曝光

百萬網紅團體「反骨男孩」成軍13年，酷炫（莊堯宣）、孫生（孫羿泩）、瑋哥（陳睿瑋）、琳妲（林羿禎）、焦凡凡、蕾菈等人都由此起家，大尺度、搞怪風格獲得不少觀眾喜愛。豈料老闆酷炫17日證實已與旗下所有藝人解除合約，團隊等同解散。2月才因性侵風波遭退團的孫生，昨（18）日宣布有意組建全新團隊，「我要再打造一個反骨男孩。」

孫生（右）與酷炫（左）分道揚鑣。（圖／翻攝自孫生臉書）

孫生爆發性侵爭議、遭解約後陷入低潮，昨日透過影片坦言相當自責過去貪玩、不懂得拒絕又沒邊界感；不過如今決定放下過去往前邁進，「我想組建一個屬於自己的團隊，我要再打造一個反骨男孩，一個不會A錢的團體。」他強調只要會攝影、剪接，且足夠有才華、有創意，無論男女都歡迎報名面試。

孫生宣布組新團。（圖／翻攝自孫生IG）

孫生也轉發反骨男孩最後一名成員少安解約畢業的消息，寫下「把所有團員的價值全部榨乾後，就一個一個拋棄。自己生活開豪車和到處旅遊享受人生財富自由」，疑似開嗆昔日好戰友酷炫。事實上，此前孫生就曾爆料酷炫A錢，「一個30萬、50萬的案子，我最後只會拿到3萬到5萬」，酷炫對此則未回應，兄弟情宣告決裂。

