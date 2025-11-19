「反骨男孩」全員與酷炫解約！少安遭虧：孫腫是乾爹 擁2億資產「海放所有年輕人」

酷炫與藝人的部分全部解約。翻攝酷炫老師YouTube

百萬訂閱YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」正式走入歷史！繼核心成員孫生、蕾菈、瑋哥相繼離開後，最後一位藝人少安也在16日宣布解約，宣告「反骨男孩」藝人經紀部全數清空，團體成立超過10年後畫下句點。

少安在社群發長文感性告別：「10年前加入反骨時，頻道才14萬訂閱，這段旅程讓我愛上表演、拍片、跳舞，有歡笑也有淚水，雖然犯過錯、發生過很多鳥事，但都是珍貴回憶。」他特別感謝老闆酷炫：「國中差點誤入歧途，是酷炫拉我一把，沒有他就沒有今天的我。」少安表示已找到新方向，正式從反骨「畢業」。

大家好聚好散。翻攝酷炫老師YouTube

酷炫親自拍影片證實，已與旗下所有藝人解約。被問及是否關閉公司，酷炫強調：「公司還有其他業務在跑，藝人部分就先到這裡。大家各自安好，但不代表以後不會再一起拍片。」酷炫也調侃少安：「反正你跟每個人感情都很好，希望你可以珍惜這段緣分，反正不管你未來在任何地方，我們都還是有很多合作的可能。」他補充道：「甚至我可能未來還需要你來幫助我，也說不定，因為你看你現在自己的人脈這麼廣，然後『孫腫』又是你乾爹，你已經有2億資產了，某個層面，你已經海放所有年輕人。」兩人還能互開玩笑，看得出來老闆與員工是好聚好散的局面。

酷炫虧少安：孫腫是你乾爹。翻攝酷炫老師YouTube

少安發文全文。翻攝Instagram @shaoanzha0210



