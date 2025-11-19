「反骨男孩」藝人全散！孫生宣布組新團 網推元老級成員回鍋
百萬YouTuber團體「反骨男孩」成立至今超過10年，巔峰時期擁有超過10位藝人，但近年負面爭議頻傳，導致團體聲量下滑，成員也陸續解約。老闆酷炫16日才拍影片證實目前不做藝人經紀，沒想到孫生隔（18）日宣布自組新團，掀起網友討論。
孫生18日在社群上傳一段影片，他沒露面、僅以聲音分享心情，坦言對現在的生活感到不可思議，但也很自責，「因為以前愛玩不懂得拒絕，沒邊界感，覺得自己很笨，是笨蛋」。提到近期在準備拳賽，深刻體會練拳的辛苦，「我好佩服每個拳擊手，真的好累，好厲害，那個對手小我10歲怎麼辦」，甚至自爆先前與蹦闆的衝突是演戲一場。
接著孫生表示決定放下過去，走向未來，宣布組建一個屬於自己的團體，「我要再打造一個反骨男孩，一個不會A錢的團體」，希望召集不論男女，有才華、有創意、會攝影剪輯的網友，更強調「我不會強迫任何人，我不需要，我也不會這樣做。人要往前看，我們創造一個屬於我們自己的新團隊吧，一個純粹好笑，最純粹能量，獻給大家」。
影片曝光後，引來不少網友留言回應，「影片看到一半整個鼻酸，會一直支持你～加油」、「影片很棒，很真實」、「做個玩具YouTuber吧」、「希望你不會再犯同樣的錯誤」、「習慣當表演的料不代表有能力組織團隊，祝福走過酷炫的路長大後兩人再相會」，同時有人敲碗讓反骨男孩的前成員回鍋，「找回瑋哥嗎」、「需要瑋哥」、「找回培根嗎」。
